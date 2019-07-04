Sporx'te yer alan habere göre takımdan ayrılması durumunda bir tercihi olmadığını kaydeden 26 yaşındaki oyuncu, " Barcelona ile bir sözleşmem var ve sakinim. Sakatlıktan dönüp, takım arkadaşlarımla çalışmak en büyük isteğim. Kendime güveniyorum ve çalışırsam şansımı elde ederim. İtalya'ya gittim ve zevk aldım. İki lige de adapte oldum, bir problem yaşamadım. Hiçbir yerde sorun yaşamam" ifadelerini kullandı.

Barcelona ile 1 yıllık daha sözleşmesi olan Rafinha, geçen sezon sakatlığı nedeniyle 8 maçta oynadı ve 1 kez ağları sarstı.