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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın İsviçre kadrosunda Wilfried Zaha var, Barış Alper Yılmaz yok - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın İsviçre kadrosunda Wilfried Zaha var, Barış Alper Yılmaz yok

        UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda yarın deplasmanda İsviçre ekibi Young Boys ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılılarda, bulantı, kusma ve ishal şikayetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Barış Alper Yılmaz ile sakatlığı devam eden Davinson Sanchez kadroda yer almadı.

        Kaynak
        Habertürk / İHA
        Giriş: 20.08.2024 - 12:01 Güncelleme: 20.08.2024 - 12:01
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        İsviçre kafilesinde Zaha var, Barış Alper yok
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        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda yarın İsviçre ekibi Young Boys'a konuk olacak. Sarı-kırmızılılar, bu mücadele için İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden özel uçakla İsviçre'ye gitti.

        Galatasaray'ın Young Boys karşılaşması kamp kadrosu da belli oldu. Sarı-kırmızılılarda, bulantı, kusma ve ishal şikayetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Barış Alper Yılmaz ile sakatlığı devam eden Davinson Sanchez İsviçre'ye götürülmedi.

        Galatasaray'ın Young Boys maçı kamp kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

        "Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Mauro Icardi, Dries Mertens, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Wilfried Zaha, Leo Dubois, Derrick Köhn, Berkan Kutlu, Günay Güvenç, Gabriel Sara, Hakim Ziyech, Elias Jelert, Victor Nelsson, Lucas Torrreira, Atakan Ordu, Abdülkerim Bardakcı, Michy Batshuayi, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Efe Akman, Metehan Baltacı."

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