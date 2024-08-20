Galatasaray'ın İsviçre kadrosunda Wilfried Zaha var, Barış Alper Yılmaz yok UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda yarın deplasmanda İsviçre ekibi Young Boys ile karşılaşacak Galatasaray'ın kamp kadrosu açıklandı. Sarı-kırmızılılarda, bulantı, kusma ve ishal şikayetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Barış Alper Yılmaz ile sakatlığı devam eden Davinson Sanchez kadroda yer almadı.

Habertürk / İHA Giriş: 20.08.2024 - 12:01 Güncelleme: 20.08.2024 - 12:01 facebook

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