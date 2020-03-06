Galatasaray’ın 2011 yılının Ocak ayında taşındığı yeni evi Türk Telekom Stadı’nın 10 yıllık isim hakkını alan Türk Telekom’la uzun süredir yapılan görüşmeler sonuca bağlandı. Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; Galatasaray cephesi anlaşmanın 10 sezonluk olduğunu ve bu sezon sonu biteceğini ifade ederken, sponsor firma yetkililerinin 2021 Ocak ayında yani 2020-21 sezonunun ortasında biteceği görüşünü savunuyordu. Uzun süredir taraflarca yapılan görüşmede taraflar anlaşma sağladı. İsim hakkı için Cimbom’a yılda 6.5 milyon dolar ödeyen Türk Telekom, gelecek yılın ocak ayında bitecek olan sözleşmenin haziran ayına kadar sürdürülmesini istedi. Yarım sezon için 30 milyon TL ekstra ödeme yapmayı kabul eden Türk Telekom yetkilileri, 10 yılda ödedikleri toplam 65 milyon doların yanı sıra kalan yarı dönem için yaklaşık 5 milyon dolar (30 milyon TL) Galatasaray’a ek ödeme yapacak. Böylelikle yıllığı 6.5 milyon dolara gelen ve yarım dönemi 3 milyon 250 bin dolar ederken, Cengiz yönetimi ekstra 1 milyon 750 bin dolarlık fazladan bir gelir kalemini kasaya koymuş oldu.

SPONSORLUKLARDAKİ REVİZYON ARTI GELİR SAĞLIYOR

Sezon başında Terra Pizza’yla formasının göğüs sponsorluğu konusunda da anlaşmaya varan Cengiz yönetimi, bu firmayla da yapılan mukavelede değişikliğe gitmişti. Bu sezon 18 milyon TL’ye anlaşılan Terra Pizza’nın verdiği 1 milyon 150 bin liralık bir çeki firmaya iade edilmişti. Çünkü Terra Pizza anlaşma gereği piyasaya çıkarması gereken taraftar menüsünü hayata geçirmedi. Bu iş ortaklığı TAB Gıda’yla 5 yılı kapsayacak şekilde yapıldı. Sarı-Kırmızılılar bu anlaşmadan senelik 2.5 milyon TL gelir bekliyor.