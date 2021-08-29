GALATASARAY'DA 3 EKSİK

Galatasaray'ın GZT Giresunspor ile oynadığı maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na uyguladığı şiddet nedeniyle hem 8 maç men cezası alan hem de kadro dışı bırakılan Marcao, kadroda yer alamayacak. Sarı-kırmızılı takımda tedavisine devam edilen Arda Turan ile lisansı çıkarılamayan Oğulcan Çağlayan da karşılaşmanın kadrosunda bulunamayacak.