        Galatasaray'ın konuğu Union Saint-Gilloise! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'ın konuğu Union Saint-Gilloise!

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında yarın Belçika'nın Union Saint-Gilloise ekibini konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekipte yarınki maç öncesinde önemli eksikler bulunuyor. Sakatlıkları bulunan oyunculardan Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Wilfried Singo'nun Union SG karşısında forma giymesi beklenmiyor. Eren Elmalı ve Metehan Baltacı ise bahis soruşturması kapsamında verilen hak mahrumiyetleri nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

        Giriş: 24.11.2025 - 11:54 Güncelleme: 24.11.2025 - 12:02
        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında temsilcimiz Galatasaray, Belçika ekibi Union Saint-Gilloise'yi ağırlayacak.

        RAMS Park'taki müsabaka saat 20.45'te başlayacak. Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan Jose Maria Sanchez yönetecek.

        2

        Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildi.

        3

        Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki ikinci maçta konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0, üçüncü maçta sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 ve dördüncü maçta da Hollanda'dan Ajax'ı deplasmanda 3-0 yendi.

        4

        Sarı-kırmızılılar, 4 maç sonunda elde ettiği 9 puanla Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasına 9. sırada girdi.

        5

        Union SG ise bu sezon "Devler Ligi"ne Hollanda temsilcisi PSV'yi deplasmanda 3-1 mağlup ederek başladı.

        6

        Sonraki iki karşılaşmasında İngiltere temsilcisi Newcastle ve İtalya ekibi Inter'e iç sahada 4-0 mağlup olan Union SG, son maçta da İspanya'dan Atletico Madrid'e deplasmanda 3-1 yenildi. Belçika ekibi, 3 puanla 28. sırada yer aldı.

        7

        GALATASARAY'DA EKSİKLER

        Sarı-kırmızılı ekipte yarınki maç öncesinde önemli eksikler bulunuyor.

        Sakatlıkları bulunan oyunculardan Victor Osimhen, Yunus Akgün, Kaan Ayhan, Berkan Kutlu ve Wilfried Singo'nun Union SG karşısında forma giymesi beklenmiyor.

        Gençlerbirliği maçında sakatlanarak 17. dakikada oyundan çıkan Mario Lemina'nın durumu bugünkü antrenmandan sonra belli olacak.

        Eren Elmalı ve Metehan Baltacı ise bahis soruşturması kapsamında verilen hak mahrumiyetleri nedeniyle yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek.

        Kazımcan Karataş ise UEFA'ya bildirilen kadroda yer almadığı için Union SG karşısında görev alamayacak.

        8

        JAKOBS SARI KART SINIRINDA

        Galatasaray'ın Senegalli savunma oyuncusu Ismail Jakobs, yarınki maç öncesi sarı kart sınırında bulunuyor.

        Jakobs, Union SG karşısında sarı kart görmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Fransız temsilcisi Monaco ile deplasmanda oynanacak maçta forma giyemeyecek.

        9

        SAHASINDAKİ SON 33 MAÇI KAYBETMEDİ

        Galatasaray, RAMS Park'ta oynadığı son 33 resmi maçta rakiplerine mağlup olmadı.

        İç sahadaki son yenilgisini geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında 1-0'lık skorla yaşayan sarı-kırmızılı ekip, sonrasında iç sahada 33 resmi maça çıktı.

        Galatasaray, bu süreçte 24'ü Süper Lig, 5'i UEFA Avrupa Ligi, 2'si Ziraat Türkiye Kupası ve 2'si UEFA Şampiyonlar Ligi olmak üzere 33 resmi müsabakada 24 galibiyet, 9 beraberlik yaşadı.

        10

        ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRMEK İSTİYOR

        Sarı-kırmızılı ekip, Union SG karşısında galip gelerek kulüp tarihinde ilk kez dört kez üst üste Şampiyonlar Ligi'nde maç kazanmayı hedefliyor.

        Organizasyonun son 3 maçında Liverpool'u 1-0, Bodo/Glimt'i 3-1 ve Ajax'ı da 3-0 yenen Galatasaray, 13 yılın ardından Şampiyonlar Ligi'nin grup/lig aşamasında üst üste 3 galibiyet yaşadı.

        Sarı-kırmızılı ekip, yarın Union SG karşısında kazanması halinde tarihinde ilk defa "Devler Ligi"nin grup/lig aşamasında üst üste 4 galibiyet elde edecek.

        11

        UNİON SG, BU SEZON İLK DEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE MÜCADELE EDİYOR

        Union SG, bu sezon tarihinde ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alıyor.

        Daha önce organizasyonun eleme turlarında yer alan ancak grup veya lig aşamasına katılamayan Belçika temsilcisi, geçen sezon 90 yıl aranın ardından Belçika 1. Futbol Ligi'nde şampiyonluğa ulaşarak Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılma hakkı kazandı.

        12

        BELÇİKA EKİBİ, AVRUPA KUPALARINDA OYNADIĞI SON 7 MAÇIN 5'İNİ KAYBETTİ

        Union SG, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı son 7 karşılaşmanın 5'inden mağlubiyetle ayrıldı.

        Belçika temsilcisi, geçen sezon Avrupa Ligi'nde 8. haftasında İskoçya ekibi Rangers'a 2-1 mağlup oldu. Sonrasında UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda da Hollanda'dan Ajax ile eşleşen Union SG, iç sahada rakibine 2-0 mağlup olurken, deplasmanda da 2-1'lik galibiyetle sahadan ayrıldı.

        Bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında PSV'yi 3-1 yenen Union SG, sonrasında ise Newcastle ile Inter'e 4-0, Atletico Madrid'e de 3-1 mağlup oldu.

        Belçika ekibi, bu süreçte aldığı 2 galibiyeti de deplasmanda yaşadı.

        13

        UNİON SG, ŞAMPİYONLAR LİGİ'NİN EN FAZLA GOL YİYEN İKİNCİ TAKIMI

        Union SG, şu anda organizasyonun en fazla gol yiyen ikinci takımı konumunda bulunuyor.

        Belçika ekibi, 14 gol yiyen Ajax'ın ardından Danimarka temsilcisi Kopenhag ile birlikte kalesinde gördüğü 12 golle organizasyonun en fazla gol yiyen ikinci takımı oldu.

        14

        UNİON SG, SON MAÇINDAN GALİBİYETLE AYRILDI

        Union SG, Belçika 1. Futbol Ligi'nde çıktığı son maçta Cercle Brugge'u 2-0 yendi.

        Union SG, ligin 15. haftasında konuk ettiği rakibi karşısında Promise Akinpelu ve Alexander Florucz'un golleriyle sahadan galip ayrıldı.

        Belçika temsilcisi, 36 puanla ligde lider konumda bulunuyor.

