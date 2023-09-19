Galatasaray'ın şansı Molde! UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk grup maçında Kopenhag'ı konuk edecek Galatasaray, zorlu sürece evinde kayıpsız başlamak istiyor. Florya'da hummalı bir çalışma içine giren sarı-kırmızılıların en büyük şansı ise yakın dönemdeki Molde tecrübesi. Benzer oyun anlayışına sahip Kopenhag'ı etüt eden sarı-kırmızılılar, ince detaylara kadar ezberliyor

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında yarın sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Florya'da hummalı bir çalışma gerçekleştiriliyor.

Devler Ligi'ne 2. eleme turundan katılan ve uzun bir maratonun ardından katılan sarı-kırmızılılar evinde kayıp yaşamak istemiyor.

Bu sezon henüz bileği bükülmeyen Galatasaray'ın Kopenhag karşısındaki şanslarından biri ise yakın dönemdeki Molde tecrübesi... Molde ve Kopenhag, farklı ülkelerden ve sahaya farklı bir dizilimle çıksalar da benzer oyun anlayışına sahip.

REKLAM MERKEZİ KAPATIP YÖNLENDİRME YAPIYORLAR Molde sahaya üç stoperli kurguyla çıkarken Kopenhag ise genelde dörtlü savunma tercih ediyor ancak benzer yönleri baskı merkezini aynı bölgede seçmeleri. İki takım da rakibin oyun kurulumunda stoperlere top aldırdıktan sonra baskı yaparken merkezi ise yakın markaj ile kapatarak oyunun kenarlara yönlendirmesini yapıyor.

TERS TOPLARA ÇALIŞILIYOR İkili mücadelelerde yakın savunma yapan ve fiziksel kalitesi yüksek olan Kopenhag, topu kazandığında ise oyunu bir bölgeye yığdıktan sonra ters toplarla hücum etmeyi seviyor. Oyunu ters yöne çevirip sahayı geniş kullanabilen Galatasaray, Molde karşısında özellikle geçiş savunmasında zorlanmıştı. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk ve kurmaylarının üzerinde en çok durduğu konulardan biri de bu.

OMURGASI TECRÜBELİ 24.7 yaş ortalamalı Kopenhag, Molde'nin aksine orta saha merkezinde son derece tecrübeli oyunculara sahip. Fiziksel açıdan hem uzun hem kalıplı oyunculardan oluşan Danimarka ekibinin orta saha merkezinde genellikle tercih ettiği oyuncular, 30 yaşındaki Lukas Lerager, 31 yaşındaki Viktor Claesson ve 26 yaşındaki Diogo Gonçalves. Uluslararası tecrübeye sahip bu üç oyuncu hem topsuz hem toplu oyunda dikkat çekiyor.

Daha önce benzer oyun stiliyle henüz bir ay önce karşılaşan ve iki maçta da zaman zaman zorlanan Galatasaray, telafisi olmayacak bu karşılaşma öncesinde işleri sıkı tutuyor. Geçen sezon rakip analizi ve maç hazırlıklarıyla beğeni toplayan Okan Buruk ve ekibi ince detaylarla takımını, Kopenhag'a hazırlıyor.