Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın Kopenhag karşısındaki şifreler Molde'den! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'ın şansı Molde!

        UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk grup maçında Kopenhag'ı konuk edecek Galatasaray, zorlu sürece evinde kayıpsız başlamak istiyor. Florya'da hummalı bir çalışma içine giren sarı-kırmızılıların en büyük şansı ise yakın dönemdeki Molde tecrübesi. Benzer oyun anlayışına sahip Kopenhag'ı etüt eden sarı-kırmızılılar, ince detaylara kadar ezberliyor

        Çağatay Çelik
        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 19.09.2023 - 10:28 Güncelleme: 19.09.2023 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aslan'a şifreler Molde'den!
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk haftasında yarın sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımı ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Florya'da hummalı bir çalışma gerçekleştiriliyor.

        Devler Ligi'ne 2. eleme turundan katılan ve uzun bir maratonun ardından katılan sarı-kırmızılılar evinde kayıp yaşamak istemiyor.

        Bu sezon henüz bileği bükülmeyen Galatasaray'ın Kopenhag karşısındaki şanslarından biri ise yakın dönemdeki Molde tecrübesi... Molde ve Kopenhag, farklı ülkelerden ve sahaya farklı bir dizilimle çıksalar da benzer oyun anlayışına sahip.

        REKLAM

        MERKEZİ KAPATIP YÖNLENDİRME YAPIYORLAR

        Molde sahaya üç stoperli kurguyla çıkarken Kopenhag ise genelde dörtlü savunma tercih ediyor ancak benzer yönleri baskı merkezini aynı bölgede seçmeleri. İki takım da rakibin oyun kurulumunda stoperlere top aldırdıktan sonra baskı yaparken merkezi ise yakın markaj ile kapatarak oyunun kenarlara yönlendirmesini yapıyor.

        TERS TOPLARA ÇALIŞILIYOR

        İkili mücadelelerde yakın savunma yapan ve fiziksel kalitesi yüksek olan Kopenhag, topu kazandığında ise oyunu bir bölgeye yığdıktan sonra ters toplarla hücum etmeyi seviyor. Oyunu ters yöne çevirip sahayı geniş kullanabilen Galatasaray, Molde karşısında özellikle geçiş savunmasında zorlanmıştı. Sarı-kırmızılılarda Okan Buruk ve kurmaylarının üzerinde en çok durduğu konulardan biri de bu.

        OMURGASI TECRÜBELİ

        24.7 yaş ortalamalı Kopenhag, Molde'nin aksine orta saha merkezinde son derece tecrübeli oyunculara sahip. Fiziksel açıdan hem uzun hem kalıplı oyunculardan oluşan Danimarka ekibinin orta saha merkezinde genellikle tercih ettiği oyuncular, 30 yaşındaki Lukas Lerager, 31 yaşındaki Viktor Claesson ve 26 yaşındaki Diogo Gonçalves. Uluslararası tecrübeye sahip bu üç oyuncu hem topsuz hem toplu oyunda dikkat çekiyor.

        Daha önce benzer oyun stiliyle henüz bir ay önce karşılaşan ve iki maçta da zaman zaman zorlanan Galatasaray, telafisi olmayacak bu karşılaşma öncesinde işleri sıkı tutuyor. Geçen sezon rakip analizi ve maç hazırlıklarıyla beğeni toplayan Okan Buruk ve ekibi ince detaylarla takımını, Kopenhag'a hazırlıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sözümü kesmeye hakkın yok, saygı duyacaksın
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        Filenin Sultanları Peru'yu da geçti: 3-1
        Felaketin ardından altyapının yüzde 70'i hasar gördü!
        Felaketin ardından altyapının yüzde 70'i hasar gördü!
        Bebek ölen annenin üzerinde yatıyordu! Bıçakladı, tahliye oldu, öldürdü!
        Bebek ölen annenin üzerinde yatıyordu! Bıçakladı, tahliye oldu, öldürdü!
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        Sosyal medya fenomeninden kanlı düello!
        Suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş yakalandı!
        Suç örgütü lideri Şerafettin Dadaş yakalandı!
        Kadro değişiyor!
        Kadro değişiyor!
        Kritik seviye! Her gün azalıyor
        Kritik seviye! Her gün azalıyor
        MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Münbiç sorumlusunu etkisiz hale getirdi
        MİT, terör örgütü PKK'nın sözde Münbiç sorumlusunu etkisiz hale getirdi
        İzmir Valiliği açıkladı! 3. cansız bedene ulaşıldı!
        İzmir Valiliği açıkladı! 3. cansız bedene ulaşıldı!
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        "Çok büyük beklentilerimiz var"
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        TCMB Eski Başkanı’ndan Erkan değerlendirmesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD basınına konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD basınına konuştu
        Golü atanı kimse anlamadı!
        Golü atanı kimse anlamadı!
        ABD'de düşen F-35 uçağı bulundu
        ABD'de düşen F-35 uçağı bulundu
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir
        Musk: X yakında tamamen ücretli olabilir
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Gündelikçi için asgari ücret desteği
        Süpermarketlerdeki gıdaların ve kozmetik ürünlerin yarısında olan palmiye yağının 'alternatifi bulunmuş olabilir'
        Süpermarketlerdeki gıdaların ve kozmetik ürünlerin yarısında olan palmiye yağının 'alternatifi bulunmuş olabilir'
        Yağış yok, Marmara ve Ege'de fırtına var
        Yağış yok, Marmara ve Ege'de fırtına var
        Jennifer görmesin
        Jennifer görmesin