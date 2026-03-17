        Galatasaray'ın Liverpool maçı kamp kadrosu açıklandı! - Futbol Haberleri

        Galatasaray'ın Liverpool maçı kamp kadrosu açıklandı!

        Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile karşılaşacak Galatasaray, kamp kadrosunu açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.03.2026 - 16:58 Güncelleme:
        Galatasaray'ın Liverpool maçı kadrosu açıklandı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Liverpool'a konuk olacak Galatasaray'ın İngiltere kafilesi belli oldu.

        İlk maçta gördüüğü kartla cezalı duruma düşen Davinson Sanchez rövanş mücadelesinde forma giyemeyecek.

        Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor;

        Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina.

        İNGİLTERE'YE HAREKET ETTİ

        Galatasaray Futbol Takımı, İngiltere'ye hareket etti.

        Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde müsabakanın hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, İstanbul Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Liverpool kentine gitti.

        Kafilede sarı-kırmızılı oyuncuların yanı sıra kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk, başkan yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, yönetim kurulu üyeleri Bora Bahçetepe ve Fatih Süleyman Demircan ile Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu da yer aldı.

