Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor - Şampiyonlar Ligi kura çekimi | CANLI
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor... Sarı-kırmızılıların 4. torbadan katıldığı Devler Ligi kura çekimini canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup kuraları Monako'daki Grimaldi Forum'da çekiliyor. Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray, tek Türk temsilcisi olarak kuraya 4. torbadan katılıyor.
İşte eşleşmeler:
A GRUBU: Bayern Münih, Manchester United, Kopenhag
B GRUBU: Sevilla, Arsenal, PSV,
C GRUBU: Napoli, Real Madrid, Braga
D GRUBU: Benfica, Inter, Salzburg
E GRUBU: Feyenoord, Atletico Madrid, Lazio
F GRUBU: PSG, Borussia Dortmund, Milan
G GRUBU: Manchester City, RB Leipzig, Kızıl Yıldız
H GRUBU: Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk
GRUP MAÇLARI 19-20 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK
Devler Ligi grup aşaması 19-20 Eylül'de oynanacak maçlarla başlayacak. Takımlar son maçlarını ise 12-13 Aralık'ta oynayacak.
Gruplarında ilk iki sırada bitiren takımlar son 16 turuna yükselecek. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
FİNAL 1 HAZİRAN 2024'TE
Geçen sezon Manchester City'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 1 Haziran 2024'te İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.