Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor - Şampiyonlar Ligi kura çekimi | CANLI - Futbol Haberleri

        Galatasaray'ın rakipleri belli oluyor - Şampiyonlar Ligi kura çekimi | CANLI

        Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oluyor... Sarı-kırmızılıların 4. torbadan katıldığı Devler Ligi kura çekimini canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2023 - 19:06 Güncelleme: 31.08.2023 - 19:43
        ABONE OL
        ABONE OL
        İşte ilk eşleşmeler
        ABONE OL
        ABONE OL

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-2024 sezonu grup kuraları Monako'daki Grimaldi Forum'da çekiliyor. Geçen sezonun Süper Lig şampiyonu Galatasaray, tek Türk temsilcisi olarak kuraya 4. torbadan katılıyor.

        İşte eşleşmeler:

        A GRUBU: Bayern Münih, Manchester United, Kopenhag

        B GRUBU: Sevilla, Arsenal, PSV,

        C GRUBU: Napoli, Real Madrid, Braga

        D GRUBU: Benfica, Inter, Salzburg

        E GRUBU: Feyenoord, Atletico Madrid, Lazio

        F GRUBU: PSG, Borussia Dortmund, Milan

        G GRUBU: Manchester City, RB Leipzig, Kızıl Yıldız

        H GRUBU: Barcelona, Porto, Shakhtar Donetsk

        GRUP MAÇLARI 19-20 EYLÜL'DE BAŞLAYACAK

        Devler Ligi grup aşaması 19-20 Eylül'de oynanacak maçlarla başlayacak. Takımlar son maçlarını ise 12-13 Aralık'ta oynayacak.

        Gruplarında ilk iki sırada bitiren takımlar son 16 turuna yükselecek. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

        FİNAL 1 HAZİRAN 2024'TE

        Geçen sezon Manchester City'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 1 Haziran 2024'te İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Fidan ve Lavrov'dan ortak açıklama
        Fidan ve Lavrov'dan ortak açıklama
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan KKTC açıklaması
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        Memur-Sen'den zam açıklaması
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Ocakta zamlı maaşlar ne olacak?
        Ocakta zamlı maaşlar ne olacak?
        Memur zammı belli oldu
        Memur zammı belli oldu
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Yapay zekayla o kanserin evresi anında bilinecek
        Yapay zekayla o kanserin evresi anında bilinecek
        Dayanıksız sitenin yıkımına karşı direndiler!
        Dayanıksız sitenin yıkımına karşı direndiler!
        Vargas'a saygısızlık!
        Vargas'a saygısızlık!
        Usta oyuncuya veda
        Usta oyuncuya veda
        Beşiktaş, Coutinho'dan vazgeçmiyor!
        Beşiktaş, Coutinho'dan vazgeçmiyor!
        Açık kalan damper tünelde levhayı yıktı!
        Açık kalan damper tünelde levhayı yıktı!
        İstanbul'da 5 ilçe için flaş scooter kararı!
        İstanbul'da 5 ilçe için flaş scooter kararı!
        Aralarına arabulucu girecek
        Aralarına arabulucu girecek
        İşte Güneş'in 11'i!
        İşte Güneş'in 11'i!
        Servis ücretinde çifte tarife dönemi
        Servis ücretinde çifte tarife dönemi
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Otomobillerinden önce fiyatı geldi!
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!
        Petro Poroşenko: Putin’in Usame Bin Ladin’den farkı yok!