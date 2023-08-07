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        Haberler Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu - Futbol Haberleri

        Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu

        Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı elemesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda Klaksvik-Molde eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

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        Habertürk
        Giriş: 07.08.2023 - 13:12
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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunun kura çekimi gerçekleşti.

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        Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı elemesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda Klaksvik-Molde eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.

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        Galatasaray - Ljubljana eşleşmesinin ilk maçı 8 Ağustos, ikinci maçı ise 15 Ağustos tarihinde oynanacak.

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        Sarı-kırmızılıların turu geçmesi halinde play-off maçları ise 22-23 Ağustos ve 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

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        İŞTE PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

        Klaksvik/Molde - Olimpija Ljubljana/Galatasaray

        Slovan Bratislava/Maccabi Haifa - Young Boys

        Royal Antwerp - AEK / Dinamo Zagreb

        Rakow/Aris Limassol - Kopenhag/Sparta Prag

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