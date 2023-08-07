Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel rakibi belli oldu
Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı elemesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda Klaksvik-Molde eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunun kura çekimi gerçekleşti.
Galatasaray, Olimpija Ljubljana'yı elemesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda Klaksvik-Molde eşleşmesinin galibiyle eşleşecek.
Galatasaray - Ljubljana eşleşmesinin ilk maçı 8 Ağustos, ikinci maçı ise 15 Ağustos tarihinde oynanacak.
Sarı-kırmızılıların turu geçmesi halinde play-off maçları ise 22-23 Ağustos ve 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
İŞTE PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ
Klaksvik/Molde - Olimpija Ljubljana/Galatasaray
Slovan Bratislava/Maccabi Haifa - Young Boys
Royal Antwerp - AEK / Dinamo Zagreb
Rakow/Aris Limassol - Kopenhag/Sparta Prag