Galatasaray'ın şampiyonluk galası saat 19.05'te
Galatasaray, 2023-2024 Trendyol Süper Lig şampiyonluğunu Rams Park'ta düzenlenecek olan "Şampiyonun Gala Gecesi" ile kutlayacak. Kutlama bugün saat "19.05"te başlayacak
Galatasaray’dan yapılan açıklamaya göre, şampiyonluk kutlamasının detayları belli oldu.
Galatasaray, 2023-2024 Trendyol Süper Lig şampiyonluğunu Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta düzenlenecek olan Şampiyonun Gala Gecesi ile kutlayacak.
Sarı-kırmızılı ekipten kutlama programıyla ilgili yapılan açıklama şöyle;
"Saat 19.05’te başlayacak organizasyonla Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park’ta YER SARI, GÖK KIRMIZI olacak!
Sürpriz şarkıcılar, DJ Suat Ateşdağlı performansı, ışık, konfeti ve payro show ile drone gösterisi şampiyonluk kutlamasına renk katacak.
Şampiyonun Gala Gecesi etkinliği passo.com.tr ve passo uygulaması üzerinden GS Logolu passolig kartı sahiplerine satışa sunulmuştur.
2023-2024 Futbol sezonunda Vip Kombine ve Kombine satın almış olan taraftarlarımız, bulunduğu tribünde, yerler numarasız olarak katılım sağlayabilecektir.
2023-2024 Futbol Sezonu Loca sahiplerimiz Localarını Şampiyonun Gala Gecesi etkinliğinde kullanabileceklerdir.
Aslantepe, Vadi İstanbul, Özdilek, Beyoğlu ve Florya GSStore’lardan 100. yıl formasını satın alan taraftarlarımıza Şampiyonun Gala Gecesi etkinliği için Doğu alt tribün bileti hediye edilecektir.
2023-2024 Otopark giriş hakkı olan taraftarlarımız Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park otoparkına plaka tanımlamalarını yaparak giriş yapabilecektir. "