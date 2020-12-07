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7 farklı savunma beşlisiyle 7 gol!

Süper Lig'in 11. haftasında Hatayspor'u 3-0'la geçen Galatasaray üst üste ikinci maçından da gol yemeden ayrıldı. Lider Alanyaspor'un ardından Konyaspor'la ligin en az gol yiyen ekibi olan sarı-kırmızılılar bunu 11 haftada yedi farklı savunma beşlisiyle başardı!

Galatasaray'ın savunması göz dolduruyor: 7 farklı savunma beşlisiyle 7 gol!

Hatayspor'u Süper Lig'in 11. haftasında 3-0 mağlup eden Galatasaray, Şubat 2020'den bu yana ilk kez üst üste iki Süper Lig maçını gol yemeden kazandı. Geçen hafta Çaykur Rizespor deplasmanında da rakip kaleye 4 gol bırakan sarı-kırmızılılar kalesinde gole izin vermemişti. Bu sezon savunmadaki performansıyla göz dolduran Galatasaray, Muslera'nın eksikliğine rağmen son 12 yıldaki en iyi dönemini yaşadı.

7 FARKLI SAVUNMAYLA SADECE 7 GOL

Geride kalan 11 haftada Gaziantep FK, Başakşehir, Fenerbahçe, Kasımpaşa, Alanyaspor, Erzurumspor, Ankaragücü, Sivasspor, Kayserispor, Rizespor ve Hatayspor'la karşılaşan Galatasaray bu mücadelelerde sadece 7 gol yedi. 11 haftada yedi farklı savunma beşlisiyle sahaya çıkan sarı-kırmızılılar buna rağmen ligin en az gol yiyen üç takımından biri konumunda. Galatasaray 10 maçta 7 gol yiyen Konyaspor'la birlikte kalesinde sadece 5 gole izin veren Alanyaspor'un ardından ikinci sırada yer alıyor.

SON 12 YILIN EN İYİ SAVUNMASI

Geçen sezon Çaykur Rizespor deplasmanında ayağı kırılan ve uzun süre sahalardan uzak kalan Fernando Muslera'nın yokluğunda kaleyi Okan Kocuk ve Fatih Öztürk'e emanet eden Galatasaray, kalenin önündeki dörtlünün de sık sık değişmesine rağmen savunmada başarılı işlere imza atıyor. Muslera'nın yokluğunun dışında yeni tip koronavirüs ve sakatlıklar da savunma kurgusunu sık sık bozarken sarı-kırmızılılar 11 maçta 7 gol yeme istatistiğiyle son 12 yılın en iyi dönemini geçiriyor. Opta'nın aktardığına göre Galatasaray, ilk 11 maçlar itibarıyla en son 2007-08 sezonunda 6 golle daha az gole izin vermişti.

BU SEZON CEZA SAHASINDA GEÇİT YOK!

Geçen sezon ceza sahasında 31 gol yiyen, ceza sahası dışından ise 2 gole izin veren sarı-kırmızılılar bu sezon ceza sahasında penaltı hariç sadece iki gole izin verdi. Penaltı dışında yediği 6 golün 4'ü ceza sahası dışından yiyen Galatasaray, kalesinde maç başına 3,4 isabetli şuta izin veriyor. Bu alanda lig dördüncüsü olan Galatasaray'ın önünde Konyaspor, Sivasspor ve Alanyaspor bulunuyor.

Sarı-kırmızılıların savunmasındaki başarının diğer bir sırrı da yarı sahasında az pas yaptırmasından kaynaklanıyor. Yüzde 53,7 topla oynama ortalaması bulunan Galatasaray kendi yarı sahasında en az pas yaptıran ekiplerden biri. Sarı-kırmızılılar kendi üçüncü bölgesinde maç başına 82,9 pasa izin verirken bu alanda da ligin dördüncüsü.

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