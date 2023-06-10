Félix'in oyun tarzı, hızı, teknik becerileri ve gol yeteneğiyle ön plana çıkıyor. Oyun zekası ve top sürme becerisiyle takımına katkı sağlayan bir oyuncu olarak biliniyor. Hücum hattında forvet veya kanat pozisyonlarında görev yapabiliyor.