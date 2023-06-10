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Joao Felix'e bir talip daha! Newcastle United da devrede

Chelsea'de beklentilerin altında kalan Joao Felix'e bir talip daha çıktı! Galatasaray'ın kiralık olarak renklerien bağlamak istediği Portekizli yıldız için Newcastle United da devreye girdi

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  • Galatasaray'ın transfer hedefindeki Joao Felix'e bir talip daha! Newcastle United da devrede

    Atletico Madrid'de istediğini sahaya yansıtamayan Joao Felix'in yeni takımı netlik kazanıyor.
  • Galatasaray'ın transfer hedefindeki Joao Felix'e bir talip daha! Newcastle United da devrede

    İngiliz basını Chronicle Live'da yer alan habere göre; Newcastle, Joao Felix'i kadrosuna katmak istiyor.
  • Galatasaray'ın transfer hedefindeki Joao Felix'e bir talip daha! Newcastle United da devrede

    Habere göre İngiliz ekibi, kısa süre içinde Atletico Madrid'e Felix için 13 milyon euroluk bir kiralama teklifi sunacak.
  • Galatasaray'ın transfer hedefindeki Joao Felix'e bir talip daha! Newcastle United da devrede

    Atletico Madrid'in de bu transfere, oyuncunun gelişimine katkı sağlayacağını düşünerek sıcak baktığı ifade edildi.
  • Galatasaray'ın transfer hedefindeki Joao Felix'e bir talip daha! Newcastle United da devrede

    Geçtiğimiz sezonu Chelsea'de kiralık geçiren Felix, mavilerde de istediği etkiyi yaratamamıştı.
  • Galatasaray'ın transfer hedefindeki Joao Felix'e bir talip daha! Newcastle United da devrede

    23 yaşındaki oyuncu Chelsea'de 20 maçta forma giydi ve 4 gol kaydetti.
  • Galatasaray'ın transfer hedefindeki Joao Felix'e bir talip daha! Newcastle United da devrede

    JOAO FELIX KİMDİR?

     10 Kasım 1999'da doğan Félix, profesyonel futbol kariyerine 2016 yılında Porto B takımında başladı. 2018 yılında Benfica'ya transfer oldu ve burada çıkışını gerçekleştirdi.
  • Galatasaray'ın transfer hedefindeki Joao Felix'e bir talip daha! Newcastle United da devrede

    Félix, 2018-2019 sezonunda Benfica ile büyük bir çıkış yakaladı. 20 gol atarak Primeira Liga'da en iyi genç oyuncu seçildi ve takımının şampiyonluğuna katkıda bulundu. Performansıyla dikkat çeken oyuncu, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin ilgisini çekti.
  • Galatasaray'ın transfer hedefindeki Joao Felix'e bir talip daha! Newcastle United da devrede

    2019 yazında Atlético Madrid'e transfer olan João Félix, 120 milyon avroluk bir rekor bedelle takıma katıldı.
  • Galatasaray'ın transfer hedefindeki Joao Felix'e bir talip daha! Newcastle United da devrede

     İspanya'da ilk sezonunda hızla adapte oldu ve La Liga'da 9 gol attı. Ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de başarılı performans sergiledi.
  • Galatasaray'ın transfer hedefindeki Joao Felix'e bir talip daha! Newcastle United da devrede

    Félix'in oyun tarzı, hızı, teknik becerileri ve gol yeteneğiyle ön plana çıkıyor. Oyun zekası ve top sürme becerisiyle takımına katkı sağlayan bir oyuncu olarak biliniyor. Hücum hattında forvet veya kanat pozisyonlarında görev yapabiliyor.

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