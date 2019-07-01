Transferdeki sessizliğini üst üste açıkladığı Ryan Babel, Adem Büyük, Valentine Ozornwafor transferleriyle bozan Galatasaray, kadrosunu bir yıldızla daha güçlendirmenin eşiğinde.

Sarı-kırmızılılar, uzun süredir müzakere halinde olduğu Türk asıllı İsveçli yıldız Jimmy Durmaz'ı İstanbul'a getirdi.

Toulouse'la olan sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcu, "Galatasaray oynamak için güzel bir kulüp. Fatih Terim ile çalışmak benim için onur verici. Türkiye'yi biliyorum ve burada iyi bir sezon geçireceğim" ifadelerini kullandı.

Jimmy Durmaz bir süre ülkemizde Gençlerbirliği formasıyla top koşturmuş, ardından Olympiakos'a transfer olmuştu.