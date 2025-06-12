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        Haberler Bilgi Spor Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? Futbol Haberleri

        Galatasaray'ın yeni transferi Leroy Sane kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

        Transfer dönemine bomba gibi giriş yapan Galatasaray, Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Leroy Sane'yi kadrosuna kattı. Dün gece özel jetiyle Atatürk Havalimanı'na iniş yapan Alman yıldızı, sarı kırmızılı taraftarlar coşkuyla karşıladı. Peki, Leroy Sane kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? İşte merak edilen detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.06.2025 - 16:21 Güncelleme: 12.06.2025 - 16:33
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        29 yaşındaki Alman yıldız Leroy Sane, menajer George Gardi ile birlikte İstanbul'a geldi. Sane'nin sarı-kırmızılılarda 10 numaralı formayı giyeceği öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulüp, Sane ile görüşmelere başlandığını da Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Bu kapsamda Galatasaray'a gönül veren taraftarlar "Leroy Sane kimdir?" sorusunu araştırmaya başladı. İşte yıldız oyuncunun kariyeri...

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        LEROY SANE KİMDİR?

        Leroy Aziz Sane 11 Ocak 1996 yılında Almanya'nın Essen kentinde dünyaya geldi. Sağ kanat ve forvet pozisyonunda oynayan Alman millî futbolcuyu sarı kırmızılar renklerine bağladı.

        Sane ilk profesyonel maçına 2014 yılında Schalke 04 formasıyla çıktı ve 2016 yılında 37 milyon Sterlin karşılığında Manchester City'ye transfer oldu. City'nin Premier League ve EFL Cup'ı kazanmasına yardımcı olduktan sonra 2017-18'de PFA Yılın Genç Oyuncusu seçilerek bu ödülü kazanan ilk ve şimdiye kadar tek Alman oyuncu oldu.

        Sane, Almanya formasıyla ilk uluslararası maçına Kasım 2015'te çıktı ve 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda yarı finale yükselen kadroda yer aldı.

        Alman transfermarkt verilerine göre Leroy Sané’nin güncel piyasa değeri 32 milyon Euro seviyesinde. Kariyerinin zirve döneminde ise bu rakam 100 milyon Euro’ya kadar yükselmişti.

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        LEROY SANE'NİN KARİYERİNDEKİ BAŞARILAR

        SCHALKE

        Leroy Sané, A takım seviyesindeki ilk resmî karşılaşmasına 20 Nisan 2014 tarihinde, Schalke 04 formasıyla Bundesliga’da Stuttgart’a karşı çıktı. O sezon genel olarak alt yaş kategorilerinde forma giyen Sane, yavaş yavaş A takıma adapte olmaya başladı.

        2014-15 sezonuyla birlikte genç yetenek daha fazla forma şansı buldu. Bundesliga’daki ilk golünü 13 Aralık 2014’te Köln karşısında kaydetti. Sezon boyunca ligde 13 maça çıkan Sane, 3 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Aynı sezon 10 Mart 2015’te Real Madrid’e karşı oynadığı Şampiyonlar Ligi maçında da dikkat çeken bir performans sergileyerek kariyerindeki ilk Devler Ligi golünü attı.

        2015-16 sezonunda ise Sane, Schalke'nin vazgeçilmez isimlerinden biri hâline geldi. Ligde sadece bir karşılaşmayı kaçırarak 34 maçın 33’ünde görev aldı ve 8 golle sezonu tamamladı. Tüm kulvarlarda 42 resmî maça çıkan genç yıldız, 9 gol ve 7 asistle sezonu noktaladı.

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        MANCHESTER CİTY

        Leroy Sane, 2 Ağustos 2016 tarihinde 52 milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester City’nin yolunu tuttu. İngiltere'deki ilk sezonunda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrarlı forma şansı bulmakta zorlandı. Premier League'de 38 maçın yalnızca 26'sında görev alabilen Sane, bu karşılaşmalarda 5 gol atıp 5 de asist yaptı.

        2017-18 sezonunda ise fiziksel olarak daha iyi bir duruma gelen Sane, takımın değişmez parçalarından biri haline geldi. Sezon boyunca tüm kulvarlarda 49 resmi maça çıktı; 14 gol, 19 asistlik etkileyici bir performans sergiledi. Aynı sezon Manchester City ile Premier League şampiyonluğunu yaşayarak kariyerinin ilk lig kupasını kaldırdı. Ayrıca 15 asistle ligin en çok asist yapan ikinci oyuncusu oldu; bu alanda yalnızca Kevin De Bruyne’nin gerisinde kaldı.

        2018-19 sezonunda da formunu sürdüren Sane, City ile üst üste ikinci Premier League şampiyonluğunu kazandı. Ligde 10 gol, 11 asistlik katkısıyla hem skor üretiminde hem oyun kurulumunda önemli bir rol oynadı ve üst üste ikinci kez gol ve asist sayısında çift haneli rakamlara ulaştı.

        Ancak 2019-20 sezonu, sakatlıklar ve Bayern Münih’e yaklaşan transfer süreci nedeniyle onun için oldukça durağan geçti. Lig sezonu boyunca yalnızca bir maçta, o da 11 dakikalık bir süreyle sahada kalabildi.

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        BAYERN MÜNİH

        Son olarak 15 Temmuz 2020 tarihinde 49 milyon € karşılığında Bayern Münih'e transfer olarak Bundesliga'ya geri döndü. Bayern Münih formasıyla bugüne kadar 220 maça çıkan Sane, bu süreçte 61 kez fileleri havalandırdı ve 55 asistle takım arkadaşlarını golle buluşturdu.

        Toplamda 357 maça çıkan yıldız oyuncu 90 gol 90 asist kaydetti.

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        LEROY SANE'NİN KAZANDIĞI KUPALAR

        Manchester City

        Premier League: 2017–18, 2018–19

        FA Cup: 2018–19

        EFL Cup: 2017–18, 2018–19, 2019–20

        FA Community Shield: 2018, 2019

        Bayern Münih

        Bundesliga: 2020–21, 2021–22, 2022–23, 2024–25

        DFL-Supercup: 2021, 2022

        UEFA Süper Kupa: 2020

        FIFA Kulüpler Dünya Kupası: 2020

        Almanya

        FIFA Konfederasyonlar Kupası: 2017

        Kişisel Başarıları

        PFA Yılın Genç Oyuncusu: 2017–18

        Premier Lig Ayın Oyuncusu: Ekim 2017

        VDV Sezonun Yeni Oyuncusu: 2014–15

        UEFA Şampiyonlar Ligi Sezonun Fantastik Futbol Takımı: 2021–22

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