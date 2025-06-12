MANCHESTER CİTY

Leroy Sane, 2 Ağustos 2016 tarihinde 52 milyon Euro bonservis bedeliyle Manchester City’nin yolunu tuttu. İngiltere'deki ilk sezonunda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrarlı forma şansı bulmakta zorlandı. Premier League'de 38 maçın yalnızca 26'sında görev alabilen Sane, bu karşılaşmalarda 5 gol atıp 5 de asist yaptı.

2017-18 sezonunda ise fiziksel olarak daha iyi bir duruma gelen Sane, takımın değişmez parçalarından biri haline geldi. Sezon boyunca tüm kulvarlarda 49 resmi maça çıktı; 14 gol, 19 asistlik etkileyici bir performans sergiledi. Aynı sezon Manchester City ile Premier League şampiyonluğunu yaşayarak kariyerinin ilk lig kupasını kaldırdı. Ayrıca 15 asistle ligin en çok asist yapan ikinci oyuncusu oldu; bu alanda yalnızca Kevin De Bruyne’nin gerisinde kaldı.

2018-19 sezonunda da formunu sürdüren Sane, City ile üst üste ikinci Premier League şampiyonluğunu kazandı. Ligde 10 gol, 11 asistlik katkısıyla hem skor üretiminde hem oyun kurulumunda önemli bir rol oynadı ve üst üste ikinci kez gol ve asist sayısında çift haneli rakamlara ulaştı.

Ancak 2019-20 sezonu, sakatlıklar ve Bayern Münih’e yaklaşan transfer süreci nedeniyle onun için oldukça durağan geçti. Lig sezonu boyunca yalnızca bir maçta, o da 11 dakikalık bir süreyle sahada kalabildi.