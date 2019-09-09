Galatasaray'ın transferin son gününde BB Erzurumspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Taylan Antalyalı üzerindeki tartışmalar bambaşka bir hal aldı. Oyuncunun eski kulübü Gençlerbirliği, yıldız ismi Erzurumspor'a satarken sonraki satıştan %40 pay hakkına sahip olduklarını belirten bir anlaşma yaptıklarını belirterek "Erzurumspor da bunu kabul etti ama şimdi Taylan’ın Galatasaray’a transferinde, bonservis ödenmemesi söz konusu oldu. Bonservis bedeli yok ama fahiş imza parası herkesin dilinde… Biz iddia edilen gibi arka yolların, arka kapıların denendiğini, bu iki güzide camia ve kenti temsil eden kulüp yöneticilerinin böyle yollara girmeye tenezzül ettiğini aklımızdan geçirmek bile istemiyoruz. Süreci, avukatlarımız aracılığıyla titizlikle takip ediyoruz" açıklamasını yapmıştı.

BUCA'DAN TEPKİ: AĞLAMAYACAKSIN

24 yaşındaki futbolcunun ilk kulübü olan Bucaspor'dan konu ile ilgili çok önemli açıklamalar geldi. 2014'te Taylan'ı 500 bin Euro bonservisle başkent ekibine satan İzmir kulübünün başkanı Cihan Aktaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarda Gençlerbirliği'ni suçlayarak şu ifadeleri kullandı: "Bize Taylan Antalyalı üzerinden attığın kazığın aynısını bugün Erzurumspor Taylan'ı Galatasaray'a satarken sana attı diye ağlamayacaksın! Bu kazığın nasıl atıldığını sen öğrettin ona, o da senden öğrendiğini sana yaptı. Taylan Antalyalı'yı yüksek bir bedelli bizden alıp, sonraki satışından %15 pay ödeyecektin. Dönüp bize 'Beklediğimiz verimi vermedi, bu nedenle bedelsiz sadece satışına pay koyduk' dedin. Şimdi Erzurumspor, 'Bedelsiz satışına pay koyduk' dediğinde neden tüm ulusal basında olayı gündem yapıp kabul etmiyorsun. Demek ki Taylan gibi bir futbolcunun bedelsiz verilemeyeceğini sen de iyi biliyorsun ki zaten bizden yüksek bir bedelle almıştın. Sen nasıl Erzurumspor'a bedelsiz verdin?"