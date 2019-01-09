Ligin ilk yarısını Başakşehir'in 6 puan gerisinde kapatan ve ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüp, Chaves'in Brezilyalı savunmacısı Marcao ve milli futbolcu Emre Taşdemir ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre Emre Taşdemir, akşam saatlerinde Galatasaray'ın Antalya kampına dahil oldu Teknik direktör Fatih Terim ve yeni takım arkadaşlarıyla tanışacak olan Emre'nin kısa süre içerisinde takımla çalışmalara başlaması bekleniyor.

MARCAO CUMA GELİYOR

Galatasaray'ın Portekiz ekiplerinden Chaves'ten transferi için görüşmelere başladığını KAP'a bildirdiği Brezilyalı savunmacı Marcao ise cuma günü İstanbul'a gelecek. Burada sağlık kontrollerinden geçecek olan Brezilyalı, Galatasaray'ın Almanya'da oynayacağı RB Leipzig maçının ardından ise takıma katılacak ve çalışmalara başlayacak.

AKŞAM ANTRENMANI 50 DAKİKA SÜRDÜ

Öte yandan bir süredir İtalya'dan gelen kondisyoner eşliğinde Antalya'da sıkı çalışmalar yapan Galatasaray, bu akşamı hafif bir antrenmanla geçti. Yaklaşık 50 dakika süren çalışmada sarı-kırmızılı futbolcular üç gruba ayrılarak ayak tenisi oynadı ve antrenman sona erdi.

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