Galatasaray, 2 transferi borsaya bildirdi. Sarı-kırmızılı takım Chaves'ten stoper Marcao ve geçtiğimiz günlerden Bursaspor'la olan sözleşmesini fesheden Emre Taşdemir'le görüşmelere başlandığını duyurdu.

Galatasaray'dan KAP'a yapılan açıklamalar şöyle:

MARCAO

"Profesyonel futbolcu Marcos Do Nascimento Teixeira'nın transferi konusunda Grupo Desportivo De Chaves-Futebol Sad ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

Marcos do Nascimento Teixeira (Marcao) kimdir?

Tam adı Marcos do Nascimento Teixeira olan Marcao, 1996 yılında Brezilya'nın Londrina kentinde dünyaya geldi.

Profesyonel futbol kariyerine Brezilya ekiplerinden Guaratingueta'da başlayan 22 yaşındaki savunmacı, 2015'te Atletico Paranaense'ye transfer oldu ve bu kulüpte kaldığı süre boyunca iki farklı takıma kiralandı.

Doğum tarihi: 5 Haz 1996

Doğduğu il: Londrina / Brezilya

Yaş: 22

Boyu: 1,85 m

Uyruğu: Brezilya

Mevki: Defans - Stoper

Ayak: Sol ayak

Güncel piyasa değeri: 900 Bin €

EMRE TAŞDEMİR

"Profesyonel futbolcu Emre Taşdemir'in transferi konusunda oyuncu ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

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