Galatasaray İstanbulspor maçı için geri sayım başlamış durumda. Dünya Kupası arası sonrası başlayan Süper Lig'de günün en dikkat çeken maçlarından biri olan Galatasaray İstanbulspor karşılaşmasının başlama saati, Galatasaray'ın muhtemel 11'i ve mücadelenin nasıl şifresiz izlenebileceği ile ayrıntıları derledik!