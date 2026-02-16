Canlı
        Galatasaray, Juventus maçına hazır! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray, Juventus maçına hazır!

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda yarın sahasında Juventus'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Giriş: 16.02.2026 - 14:14 Güncelleme: 16.02.2026 - 14:14
        Galatasaray, Juventus maçına hazır!
        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray, yarın evinde İtalyan ekibi Juventus'u ağırlayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

        Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirildi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman iki grup halinde top kapma çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Juventus maçının taktiği üzerinde duruldu.

