        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray kafilesi Alanya'da! - Futbol Haberleri

        Galatasaray kafilesi Alanya'da!

        Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta karşılaşmasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray, bu maç için şehre geldi.

        Giriş: 02.03.2026 - 20:05
        Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile yapacağı maç için Alanya'ya geldi.

        Sarı-kırmızılı kafile, İstanbul'dan kalkan özel uçakla Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na ulaştı. Takımı, havalimanında bir grup taraftar karşıladı.

        Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve oyuncularla fotoğraf çektiren taraftarlar, onlara forma imzalattı.

        Daha sonrasında otobüsle Alanya'da konaklayacakları otele hareket eden kafile, burada da meşale yakan taraftarlar tarafından karşılandı.

