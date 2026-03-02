Galatasaray kafilesi Alanya'da!
Ziraat Türkiye Kupası 4. hafta karşılaşmasında Corendon Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray, bu maç için şehre geldi.
Giriş: 02.03.2026 - 20:05 Güncelleme:
1
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın 4. haftasında yarın Corendon Alanyaspor ile yapacağı maç için Alanya'ya geldi.
2
Sarı-kırmızılı kafile, İstanbul'dan kalkan özel uçakla Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na ulaştı. Takımı, havalimanında bir grup taraftar karşıladı.
3
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve oyuncularla fotoğraf çektiren taraftarlar, onlara forma imzalattı.
4
Daha sonrasında otobüsle Alanya'da konaklayacakları otele hareket eden kafile, burada da meşale yakan taraftarlar tarafından karşılandı.
5
6