Galatasaray, kalesine duvar ördü!

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray evinde Bodrum FK ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 2-0'lık skorla galip ayrıldı ve puanını 77'ye çıkardı. Aslan bu sonuçla şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 6 puana yükseltti.