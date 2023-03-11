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Galatasaray ile Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya geliyor. Oynadığı son 16 resmi maçı da kazanan Galatasaray 57 puanla liderlik koltuğunda otururken Selçuk İnan yönetiminde oynadığı son üç maçın ikisini kazanan Kasımpaşa ise 25 puanla 13. sırada bulunuyor. SAAT: 19.00

HAKEM: Atilla Karaoğlan

STAT: Nef Stadyumu

YAYIN: beIN SPORTS 1 GALATASARAY: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Yunus Akgün, Mata, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

TEKNİK DİREKTÖR: Okan Buruk KASIMPAŞA: Günay, Fabiono, Donk, Djilobodji, Yasin, Tırpan, Malsa, Hajradinovic, Fall, Chouiar, Koita

TEKNİK DİREKTÖR: Selçuk İnan MAÇIN CANLI AKTARIMI İÇİN TIKLAYINIZ

Ligde geride kalan 23 müsabakada 1'i hükmen olmak üzere 18 galibiyet alan sarı-kırmızılı ekip, ayrıca 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Galatasaray, topladığı 57 puanla en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 6 puan önünde bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, rakibinin bay geçeceği haftada kazanması durumunda maç fazlasıyla puan farkını da 9'a taşıyacak. Eski Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan'ın çalıştırdığı Kasımpaşa'nın ise 23 müsabakada 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 12 mağlubiyeti bulunuyor. Lacivert-beyazlılar, haftaya 25 puanla 13. sırada girdi. İki takım arasında sezonun ilk yarısında yapılan maçı 3-2 Galatasaray kazanmıştı.

ZANIOLO SİFTAH YAPACAK İtalya'nın Roma takımından 15 milyon Euro bonservis bedeliyle kadroya katılan Zaniolo, sarı-kırmızılı formayla ilk resmi maçına çıkmanın heyecanını yaşıyor. Galatasaray'da Corendon Alanyaspor ve İstanbulspor ile yapılan hazırlık maçlarında forma giyen 23 yaşındaki futbolcu birer gol kaydetmişti. MERTENS VE MIDTSJÖ YOK Galatasaray'da Dries Mertens ve Fredrik Midtsjö sakatlığı nedeniyle forma giyemiyor. Depremler nedeniyle lige verilen aradaki antrenmanlarda sakatlanan Dries Mertens mücadelede sahaya çıkamayacak.

Sarı-kırmızılı formayla 20 lig maçına çıkıp 5 gol atan Belçikalı futbolcu, takımı adına en önemli eksik olacak. Yaklaşık 2 hafta önce Corendon Alanyaspor ile yapılan hazırlık maçında sakatlanan Fredrik Midtsjö de forma giyemiyor. DÖRT FUTBOLCU SINIRDA Sarı-kırmızılı ekipte 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Savunmada takımın en önemli isimlerinden olan Victor Nelsson ile Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper Yılmaz ve Berkan Kutlu, bu maçta da kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

16 MAÇTIR KAZANIYOR Galatasaray, biri hükmen olmak üzere son 16 resmi maçını kazandı. Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde bileği bükülemeyen sarı-kırmızılı ekip, 23 Ekim 2022'de 2-2 sona eren Corendon Alanyaspor maçından sonra çıktığı tüm maçları kazandı. Ligde üst üste 13 maçını kazanan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da çıktığı 3 mücadeleden galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, ligdeki son galibiyetini depremler nedeniyle ligden çekilen Gaziantep FK'ye karşı hükmen 3-0'lık skorla almıştı.

ICARDI'DEN SEKİZ MAÇTA SEKİZ GOL Galatasaraylı taraftarların gözü, Kasımpaşa maçında da Arjantinli yıldız futbolcu Mauro Icardi'de olacak. Yıldız futbolcu, Süper Lig'de forma giydiği son 8 karşılaşmada 8 kez ağları havalandırarak takımının gol yollarındaki en önemli kozu oldu. Süper Lig'de 10'u ilk 11'de olmak üzere 12 müsabakada forma giyen Icardi'nin toplamda ise 9 golü bulunuyor. Yıldız golcü, Süper Lig'de kaydettiği 9 golün 5'ini şampiyonluk yaşayan rakiplerinin kalesine attı.

'BEYOĞLU DERBİSİ'NDE 38. RANDEVU "Beyoğlu derbisi" olarak adlandırılan rekabette Galatasaray ile Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'de 38. kez karşı karşıya geliyor. İki ekip arasında geride kalan 37 lig maçından 23'ünü Galatasaray kazandı, 7 müsabaka berabere sonuçlandı, Kasımpaşa 7 kez galip geldi. Galatasaray'ın 74 golüne, Kasımpaşa 38 golle yanıt verdi.

NEF STADI'NDAKİ MAÇLAR Galatasaray ile Kasımpaşa, 15 Ocak 2011'de hizmete giren Nef Stadı'nda Süper Lig'de 11 kez karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, yeni stadında Kasımpaşa'yı 8 kez yenerken, lacivert-beyazlılar deplasmanda 3 kez 3 puana ulaştı. Taraflar arasında Nef Stadı'ndaki müsabakalarda meşin yuvarlak toplam 38 kez filelerle buluştu, Galatasaray 22, Kasımpaşa 16 kez gol sevinci yaşadı.

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