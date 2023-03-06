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Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman, şifresiz mi yayınlanacak ve biletler ne kadar?

Süper Lig'de 23. haftalar itibariyle 6 puan farkla liderliğini sürdüren Galatasaray, milletimizi derinden üzen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Kasımpaşa maçıyla lige dönüyor. Şifresiz olarak yayınlanacak maçın ne zaman oynanacağı ve biletlerinin ne kadar olduğu ile ilgili bilgileri bir araya getirdik...

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  • Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman ve şifresiz mi yayınlanacak? GS Kasımpaşa maçı biletleri ne kadar?

    Süper Lig'de heyecan 24. hafta mücadeleleriyle devam edecek. Ligde liderliğini sürdüren ve galibiyet serisini 13 maça çıkaran Galatasaray, sahasında güçlü İstanbul ekibi Kasımpaşa'yı konuk ediyor. İşte, zorlu mücadelenin ayrıntılarına ilişkin bilgiler...
  • Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman ve şifresiz mi yayınlanacak? GS Kasımpaşa maçı biletleri ne kadar?

    GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN?

    Galatasaray Kasımpaşa maçı 11 Mart Cumartesi günü saat 19:00'de Nef Stadyumu'nda oynanacak.
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    GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

    Galatasaray Kasımpaşa maçı beIN Sports'tan şifresiz olarak yayınlanacak.
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    GALATASARAY'IN MUHTEMEL İLK 11'İ

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  • Galatasaray Kasımpaşa maçı ne zaman ve şifresiz mi yayınlanacak? GS Kasımpaşa maçı biletleri ne kadar?

    GALATASARAY KASIMPAŞA MAÇI BİLETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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