Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan bu hafta kaldığı yerden devam ediyor. 3. tur maçlarının oynandığı haftada kupayı en çok kazanan takım olan Galatasaray, sahasında Kastamonuspor'u konuk etmeye hazırlanıyor. İşte, şimdiden merakla beklenen Galatasaray Kastamonuspor maçı ile ilgili bilgiler...