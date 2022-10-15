Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Yukatel Kayserispor, konuk ettiği Galatasaray'ı 2-1 yendi. Sarı-kırmızılılar bu yenilgiyle bu sezonki ikinci mağlubiyetini alırken yıldızlarından da verim alamadı.

Kerem Aktürkoğlu'nun kulübeye geçtiği zorlu virajda Mata santrfor arkasında, Mertens solda, Icardi ise en uçta görev yaptı. Sarı-kırmızılılar ilk yarıda 81 top kaybı yaparken Okan Buruk ikinci yarıda değişikliklere gitti.

Mertens, Yunus Akgün ve Midtsjö ikinci yarı başında saha kenarına gelirken Oliveira, Barış Alper Yılmaz ve Rashica oyuna dahil oldu. 2-0 biten ilk 45 dakikanın ardından oyunu öne yıkmayı amaçlayan sarı-kırmızılılar rakip kale önünde baskı kursa da net bir pozisyona girmekte zorlandı.

90 dakikada 166 top kaybı yaşayan Galatasaray, bu alanda sezonun rekorunu kırdı. Opta'nın aktardığına göre Galatasaray ayrıca bu sezon dış sahada en fazla isabetli pas (456) ve orta (17) yaptığı maçı geride bıraktı.