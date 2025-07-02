Galatasaray, Kerem Demirbay'a veda etti!
Galatasaray, Kerem Demirbay ile yollarını ayırdığı açıkladı!
Galatasaray, 2023-2024 sezonundan beri takımda bulunan Kerem Demirbay'a veda etti.
Galatasaray'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda deneyimli oyuncuya teşekkür edildi.
İşte açıklamanın tamamı:
Duruşu, profesyonelliği ve kalitesiyle beşinci yıldıza giden yolda pay sahibi olan oyuncularımızdan Kerem Demirbay, namıdiğer "Dayı"… Emeklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.
ROTA: EYÜPSPOR
Kerem Demirbay'ın Eyüpspor'a transferinin gerçekleşmesi bekleniyor.