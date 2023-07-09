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Süper Lig'de geçtiğimiz yıl 23. kez mutlu sona ulaşan Galatasaray, hazırlıklarına Avusturya'da devam ediyor. Bu sezon ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil etmek için ön eleme turlarına çıkacak olan sarı kırmızılılar, 2. hazırlık maçında bu kez Macaristan ekibi Kisvarda FC ile kozlarını paylaşacak. Peki, Galatasaray Kisvarda FC hazırlık maçı ne zaman ve nerede oynanacak ve biletler ne kadar?