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Galatasaray - Konyaspor | CANLI YAYIN

Galatasaray - Konyaspor maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında evinde Konyaspor ile karşılaşıyor. Sarı-kırmızılı takım ligin ilk haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-0 yenildi. Öte yandan 97 gün sonra taraftarıyla buluşan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in cezası bitti

Galatasaray Konyaspor maçı

Galatasaray, Süper Lig'in 2. haftasında sahasında Konyaspor ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılı takım ligin ilk haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'a 2-0 yenilirken, Konyaspor ise evinde MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kaldı.

GALATASARAY - KONYASPOR

STAT: Türk Telekom Stadı
HAKEM: Mete Kalkavan
SAAT: 21.45
YAYIN: beIN Sports 1

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Donk, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Babel, Emre Mor, Feghouli, Diagne
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

KONYASPOR: Serkan Kırıntılı, Skubic, Ali Turan, Anicic, Ferhat, Jonsson, Jevtovic, Ömer Ali, Milosevic, Daci, Bajic
TEKNİK DİREKTÖR: Aykut Kocaman

SÜPER LİG PUAN DURUMU

97 GÜN SONRA TARAFTARIYLA

Galatasaray, 97 günlük aranın ardından taraftarının önünde resmi maça çıkacak. Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'ndaki son maçını geçen sezon Süper Lig'in 33. haftasında Medipol Başakşehir ile yapmıştı. Galatasaray, karşılaşmayı 2-1 kazanarak, sezonun bitmesine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etmişti.

TERİM'İN CEZASI BİTTİ

Galatasaray'da cezası biten teknik direktör Fatih Terim, Konyaspor maçında takımının başındaki yerini alacak. Süper Lig'de geçen sezonun 33. haftasındaki Medipol Başakşehir maçında hakem tarafından tribüne gönderilen Terim'e Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 3 maç ceza verilmişti.

Tecrübeli teknik adam, cezasının ilkini 2018-2019 sezonunun 34. haftasında, ikincisini TFF Süper Kupa maçında, üçüncüsünü de bu sezonun ilk haftasındaki Yukatel Denizlispor maçında çekti. Sarı-kırmızılılarda yardımcı antrenör Hasan Şaş'ın cezası ise sürüyor.

 

EVİNDE YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasındaki en uzun süreli yenilmezlik serisini yaşıyor. Sarı-kırmızılı takım, Türk Telekom Stadı'nda çıktığı son 36 lig maçında rakiplerine mağlup olmadı. Süper Lig'de evindeki son mağlubiyetini 2016-2017 sezonunun 30. haftasında, 6 Mayıs 2017'de 3-1'lik skorla Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, daha sonra taraftarı önünde çıktığı 36 müsabakanın 31'ini kazanırken, 5'inde berabere kaldı.

KONYASPOR 3 PUANA HASRET

Konyaspor, Galatasaray karşısında uzun süredir galip gelemiyor. Yeşil-beyazlı ekip, ligde Galatasaray'ı 25 maçtır yenemiyor. Sarı-kırmızılı ekip karşısında ligdeki son galibiyetini 2003-2004 sezonunun ilk yarısında, 13 Eylül 2003'te evindeki maçta 1-0'lık sonuçla alan Konyaspor, rakibiyle daha sonra yaptığı 25 karşılaşmadan 19'unu yitirdi, 6'sında berabere kaldı, 16 yıla yakın süredir 3 puana ulaşamadı.

Öte yandan Konyaspor, lig tarihinde Galatasaray ile İstanbul'da yaptığı hiçbir maçı kazanamadı. Taraflar arasında İstanbul'da yapılan 18 lig maçından 15'ini sarı-kırmızılılar kazandı, 3'ü berabere bitti, yeşil-beyazlılar deplasmanda galip gelemedi.

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