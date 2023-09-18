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        PUAN DURUMU

        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? GS Kopenhag biletleri... - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

        Galatasaray Kopenhag maçı için artık heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçına sahne olacak zorlu mücadelede temsilcimiz Galatasaray, Danimarka ekibi Kopenhag'ı sahasında konuk edecek. Zorlu mücadeleyi kazanmaktan başka bir şey düşünmeyen sarı kırmızılılarda eksik bulunmuyor. İşte, Galatasaray Kopenhag maçı ile ilgili tüm bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.09.2023 - 18:49 Güncelleme: 18.09.2023 - 18:49
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        2023-2024 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk karşılaşmasına sahne olacak Galatasaray Kopenhag maçı için artık nefesler tutuldu. Büyük bir heyecana sahne olması beklenen karşılaşma temsilcimiz Galatasaray, konuk ekip Kopenhag karşısına mutlak 3 puan hedefiyle çıkacak. İşte, merakla beklenen Galatasaray Kopenhag maçı ile ilgili detaylar...

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        GALATASARAY KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN?

        Galatasaray Kopenhag Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçı 20 Eylül Çarşamba günü saat 19:45'de başlayacak.

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        GALATASARAY KOPENHAG MAÇI HANGİ KANALDA?

        Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonu Exxen'den canlı yayınlanacak.

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        Copenhagen'ı taraftarı önünde konuk edecek Galatasaray'ın fikstürü şöyle:

        20 EYLÜL ÇARŞAMBA

        Galatasaray - Kopenhag

        3 EKİM ÇARŞAMBA

        Manchester United - Galatasaray

        24 EKİM ÇARŞAMBA

        Galatasaray - Bayern Münih

        8 KASIM ÇARŞAMBA

        Bayern Münih- Galatasaray

        29 KASIM ÇARŞAMBA

        Galatasaray - Manchester United

        12 ARALIK ÇARŞAMBA

        Kopenhag - Galatasaray

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        GALATASARAY MAÇI BİLETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
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