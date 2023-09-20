Galatasaray Kopenhag Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? GS Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? - Galatasaray Haberleri

Galatasaray Kopenhag Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? GS Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? - Galatasaray Haberleri

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2023-2024 sezonu ilk karşılaşmasına sahne olacak Galatasaray Kopenhag maçı için heyecan dorukta. Büyük bir merakla beklenen karşılaşmada temsilcimiz Galatasaray, konuk ekip Kopenhag karşısında galibiyetten başka bir alternatif düşünmüyor. İşte, merakla beklenen Galatasaray Kopenhag maçı ile ilgili detaylar...