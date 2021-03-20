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Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk, kulüp üyeleriyle bir araya geldi

Galatasaray Başkan adayı Metin Öztürk, seçim listesi değil, icraat listesi hazırladıklarını belirterek, ilk icraatlarının da Fatih Terim ile 3 yıl neler yapacaklarını planlamak olacağını söyledi. Öztürk ayrıca amatör branşların sponsorlarını da hazırlıklarını ifade etti

Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Metin Öztürk, kulüp üyeleriyle bir araya geldi

Galatasaray Kulübünde mayıs ayında yapılması gereken olağan seçimli genel kurul için başkan adaylığını açıklayan Metin Öztürk, kulüp üyeleriyle bir araya geldi.

Aday listesinde bulunan isimlerle Renaissance Polat İstanbul Hotel'de düzenlenen kahvaltıda kulüp üyeleriyle buluşan Öztürk, proje ve hedefleriyle ilgili açıklamada bulundu.

Öztürk, bir icraat listesiyle seçime gireceklerini dile getirerek, "Galatasaray genel kurulu teveccüh gösterirse, ana hedefimiz üç yıl içinde kulübün ana sorunu olan banka borçlarını ve faizlerini yok etmek. Bunun yarısını bile başarsak tarihe geçeriz. İlk yapacağımız icraat Fatih (Terim) hocamızla oturup, üç yılda neler yapacağımızı planlamak. Onun oyuncu izleme ekibinin mutlaka çalışmaları vardır. Amacımız onun elini güçlendirmek. Galatasaray zaten bir yıldızlar topluluğu. Her zaman ihtiyaçlara göre yeni yıldızlara ihtiyacı olacaktır. Ana hedefimiz Galatasaray'ın ekonomisini de dikkate alarak taraftarı heyecanlandıracak yeni yıldızları devreye sokmak, eldeki futbolcuların parasını zamanında ödemek, bataklığa benzeyen sahalarla Galatasaray'ı bir daha karşı karşıya bırakmamak." diye konuştu.

Başka adaylardan seçime birlikte girme teklifleri aldıklarını aktaran Metin Öztürk, "Bize 'birleşelim' diye talepler geliyor. Gelmesi çok normal. Çünkü her Galatasaraylı, yönetime talip olan herkes çok saygın. Bunlar yanlış şeyler değil. Şahsi görüşüm çok aday çıkmasının hiçbir mahsuru yok. Yani 'Biz 4-5 aday bir başka adaya karşı birleşelim, onu yenilim.' şeklindeki tavır doğru değil. Seçimi kazanırsak sadece 48 kişilik ekibimizle hareket etmeyeceğiz, diğer başkan adaylarının ekiplerini de göreve davet edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Metin Öztürk, mevcut yönetimin elinden gelen gayreti gösterdiğini vurgulayarak, "Basketbolda başarılı olamadıkları ortada. Olabilir. Futbolda bir hedefe doğru gidiyoruz. Tüm amatör branşların sponsorlarını hazırladık, el sıkıştık. Yönetime geldiğimiz takdirde amatör branşlar kendi sponsorlarıyla, kendi yağıyla kavrulacak. Futbola ya da diğer tarafa bir yükü olmayacak. Amatörler artık futbolun üstüne bir yük olmayacak." şeklinde görüş belirtti.

Seçilmeleri halinde teknik direktör Fatih Terim ile önemli başarılar kazanacaklarını aktaran Öztürk, "Alex Ferguson'un adı Manchester United'da tribüne veriliyorsa, Fatih Terim'in ismi neden tribünde değil? Niye benim rakibimin stadının ismi Fatih Terim? Beni rahatsız eden Fatih Terim adının bir statta olması değil, Galatasaray tribününde olmamasıdır. Fatih Terim hoca bu üç yıl içinde bizimle beraber büyük başarılara imza atacaktır. Çünkü biz ona konfor sağlayan alanda olacağız. Rakiplerini ezen bir Galatasaray izleyeceğiz. Üç sene sonra ben tekrar aday olmayacağım." değerlendirmesinde bulundu.

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