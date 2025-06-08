Galatasaray'la anılıyordu: Al-Hilal'dan Bernardo Silva'ya teklif!

Galatasaray'da sezonun sona ermesi ile birlikte Victor Osimhen için kıran kırana bir düello başladı.

Nijeryalı oyuncunun transferinde Al-Hilal ile yarışan Cimbom, bütün imkanlarını seferber etmişken Suudi ekibinden flaş bir hamle geldi.

SILVA İÇİN DEVREDELER! Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Bernardo Silva için sürpriz bir takım devreye girdi. Foot Mercato'nun haberine göre; Portekizli yıldız için Al-Hilal'in transfer listesinin başına yazdığı belirtildi.