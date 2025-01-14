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        Haberler Spor Basketbol Galatasaray, LDLC ASVEL Feminin'e konuk oluyor - Basketbol Haberleri

        Galatasaray, LDLC ASVEL Feminin'e konuk oluyor

        Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında yarın Fransa'nın LDLC Asvel Feminin takımıyla deplasmanda karşılaşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.01.2025 - 11:17 Güncelleme: 14.01.2025 - 11:17
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        Galatasaray, çeyrek final için sahada!
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        FIBA Kadınlar Avrupa Kupası son 16 turu rövanş maçında Galatasaray Çağdaş Faktoring, Fransız temsilcisi LDLC Asvel Feminin'e konuk olacak.

        Gerland Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

        Son 16 turunun ilk maçında konuk ettiği Fransız temsilcisini 77-72 mağlup ederek 5 sayılık avantaj elde eden sarı-kırmızılı ekip, turu geçmesi halinde adını çeyrek finale yazdıracak.

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