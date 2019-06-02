Galatasaray Lisesi'nde Geleneksel Pilav Günü etkinliği yapıldı.

Bu yıl 85'incisi gerçekleştirilen etkinliğe, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu, 1905 GSYİAD Başkanı İbrahim Hatipoğlu ile lisede eğitim gören çok sayıda eski ve yeni öğrenci katıldı.

Lisenin Tevfik Fikret Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, yaş kütüğüne plaket çakılmasıyla devam etti. Mezuniyetlerinin 50. yılını dolduran Galatasaray Lisesi öğrencilerinin plaketlerini almasının ardından, lise bahçesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yaptığı konuşmada geleneklere sahip çıkmanın önemine değinerek, "Burada bunu yaşıyoruz. Böyle bir gelenekten geldiğimiz, köklerimizde böyle bir gelenek olduğu için çok mutluyuz ve şanslıyız. Köklü bir gelenekten geliyoruz. Ben konuşmaları dinlerken, özellikle okul hatıralarını dinlerken çok duygulandım. Hepimiz duygulandık. Biz de o sıralardan aynı okulda olmasak da geçtik. Benzer hatıralar, benzer güzellikler… Ne mutlu bize ki Galatasaraylıyız" ifadelerini kullandı.