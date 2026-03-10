Canlı
        GALATASARAY- LİVERPOOL CANLI İZLE: Galatasaray- Liverpool maçı hangi kanalda? TRT 1 canlı yayın izle ekranı

        Galatasaray- Liverpool canlı izle: Galatasaray- Liverpool maçı hangi kanalda? TRT 1 canlı yayın izle ekranı

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Galatasaray, Liverpool ile karşı karşıya geliyor. Sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta rakibini mağlup ederek zorlu rövanş öncesi avantaj elde etmek istiyor. Bu kapsamda karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın yayın kanalını araştırıyor. İşte, TRT 1 canlı yayın ekranı ve frekans ayarları ile UEFA Şampiyonlar Ligi Galatasaray-Liverpool maçı izle...

        Galatasaray- Liverpool canlı izle

        Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında sahasında İngiliz devi Liverpool'u konuk ediyor. Sarı-kırmızılı ekip, zorlu rövanş öncesinde evinde taraftarının desteğiyle kazanmayı hedefliyor. Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği dev karşılaşma canlı, şifresiz ve HD kalitesinde TRT 1 ekranlarından yayınlanacak. Bu nedenle “TRT 1 canlı izle” ve Galatasaray-Liverpool maçı canlı yayın ekranı, maç saatine yaklaşırken en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte TRT 1 canlı yayın izleme ekranı, frekans bilgileri ve uydu ayarları ile Galatasaray-Liverpool maçına dair detaylar…

        GALATASARAY- LİVERPOOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

        Galatasaray-Liverpool maçı, 10 Mart 2026 Salı günü (bu akşam) saat 20.45'te başlayacak.

        RAMS Park'ta oynanacak mücadele, TRT 1 ekranı ve Tabii platformundan yayınlanacak.

        Müsabakayı İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.

        GALATASARAY-LIVERPOOL MAÇI TRT 1 CANLI İZLEME KANALI

        Aşağıda yer alan link aracılığıyla Galatasaray-Liverpool Şampiyonlar Ligi son 16 turu karşılaşmasını canlı ve şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

        TRT 1 CANLI YAYIN EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        TRT 1 FREKANS GÜNCELLEME NASIL YAPILIR?

        TRT 1 ekranları üzerinden Şampiyonlar Ligi maçlarını izlemek isteyen kullanıcılar, uydu alıcıları veya kumandaları aracılığıyla frekans güncelleme yapabilirler.

        Ayarlar, kanal ayarları ve manuel ayarlama bölümünden yukarıdaki güncel frekansı girerek karşılaşmaları takip edebilirsiniz.

        UYDU: Türksat 4A

        Frekans: 11794

        Polarizasyon: V (Dikey)

        Sembol Oranı 30000

        FEC: ¾

        Digiturk: TRT 1 - Kanal 323

        D-Smart: TRT 1 - Kanal 426

        D-Smart: TRT 1 - Kanal 26

        Dijital Kablo: TRT 1 Kablo TV - Kanal 900

        SARI-KIRMIZILILAR TAM KADRO

        Galatasaray, Liverpool müsabakasına tam kadro çıkacak.

        Sakat ve cezalı oyuncusu bulunmayan sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, geniş kadronun avantajından faydalanabilecek. Galatasaray'da sadece UEFA kadrosunda yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner, forma giyemeyecek.

        RÖVANŞ MAÇI 18 MART'TA

        Galatasaray, son 16 turu rövanş maçını 18 Mart Çarşamba günü deplasmanda yapacak.

        Taraftarı önünde avantajlı bir skor almaya çalışacak sarı-kırmızılı ekip, rövanş maçına ise 18 Mart'ta İngiltere'de çıkacak. Anfield'da yapılacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.

