        Galatasaray Liverpool maçı hazırlıklarını tamamladı! - Futbol Haberleri

        Galatasaray Liverpool maçı hazırlıklarını tamamladı!

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında yarın akşam Liverpool ile karşılaşacak olan temsilcimiz Galatasaray, karşılaşma öncesi son idmanını yaparak İngiltere'ye uçtu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.03.2026 - 16:12 Güncelleme:
        G.Saray Liverpool'a hazır!

        Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında İngiltere temsilcisi Liverpool ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık idman, dinamik ısınmayla başladı. 8'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde Liverpool maçının taktiksel organizasyonlarının üzerinde durulduğu öğrenildi.

        GABRIEL SARA'YA KUTLAMA

        İdmanda Brezilya Milli Takımı'na seçilen Gabriel Sara için kutlama yapıldı.

        Galatasaray kafilesi, antrenmanın ardından İstanbul Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçtu.

