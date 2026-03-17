Galatasaray Liverpool maçı hazırlıklarını tamamladı!

Şırnak'ta çığ, sel ve heyelan!

Şırnak'ta etkili olan kötü hava koşulları hayatı olumsuz etkiledi. Şırnak-Hakkari karayolunda düşen çığ nedeniyle mahsur kalan yolcu otobüsündeki 40 yolcu, ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Uludere ilçesinde meydana gelen heyelan, bazı evlerde hasara yol açtı. Beytüşşebap ilçesinde dere taştı; su basan ahırdaki 50 küçükbaş hayvan öldü. (DHA)