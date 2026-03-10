Galatasaray - Liverpool maçı nefesler tutuldu. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon lig etabını 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 mağlubiyetle 20. sırada tamamlayan sarı-kırmızılılar, son 16 turunda Liverpool'un rakibi oldu. Galatasaray, Liverpool müsabakasına tam kadro çıkacak. Sarı-kırmızılılar rakibini elemesi durumunda Devler Ligi'nde adını çeyrek finale yazdıracak. Peki, Galatasaray - Liverpool maçı ne zaman, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi Galatasaray - Liverpool maçı hangi kanalda? İşte Galatasaray'ın maç kadrosu...