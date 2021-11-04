STAT: Nef

SAAT: 20.45

YAYIN: Exxen

HAKEM: Sandro Scharer

GALATASARAY: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Van Aanholt, Berkan, Feghouli, Cicaldau, Morutan, Kerem, Halil

YEDEKLER: İsmail, Taylan, Alpaslan, Babel, Mustafa Muhammed, Ömer, Kaan, Luyindama, Atalay, Barış Alper, Emre Kılınç, Diagne

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

LOKOMOTIV MOSKOVA: Guilherme, Nenakhov, Barinov, Jedvaj, Rybus, Kerk, Maradishvili, Beka Beka, Rybchinskii, Zhemaletdinov, Lisakovich

YEDEKLER: Khudiakov, Savin, Zhivoglyadov, Smolov, Kamano, Murilo, Silyanov, Petrov, Cherny

TEKNİK DİREKTÖR: Markus Gisdol

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 4. maçında Rusya'nın Lokomotiv Moskova ekibini konuk ediyor. Nef Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak müsabakayı İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek. Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı yayımlanacak.

Grupta oynadığı 3 maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alan Galatasaray, 7 puanla ilk sırada bulunuyor. Bir beraberlik ve 2 yenilgisi olan Rus ekibi ise 1 puanla son sırada yer alıyor.

Galatasaray gruptaki ilk maçında sahasında İtalya'nın Lazio takımını 1-0 yenerken, ikinci maçında Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Sarı-kırmızılı takım, üçüncü maçında ise Rusya'da Lokomotiv Moskova'yı 1-0 mağlup etti.

İlk maçında Olimpik Marsilya ile 1-1 berabere kalan Lokomotiv Moskova, ikinci maçında Lazio'ya 2-0, üçüncü maçında da Galatasaray'a 1-0 yenildi.

Grubun diğer maçında Olimpik Marsilya, TSİ 23.00'te Lazio'yu konuk edecek.

KALESİNİ GOLE KAPATTI

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda oynadığı ilk üç maçta rakiplerine gol fırsatı vermedi.

Sarı-kırmızılı ekip, H Grubu'nda mücadele eden İngiliz ekibi West Ham ile ligde ilk üç haftayı gol yemeden geçen iki takımdan biri oldu.

TAKIMDA 2 EKSİK

Galatasaray'da 2 futbolcu müsabakada forma giyemeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipte tedavilerine devam edilen Arda Turan ile Fransız sağ bek Sacha Boey karşılaşmada görev yapamayacak.

UEFA'ya bildirilen listede isimleri bulunmayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo Assunçao ve Fatih Öztürk de maç kadrosunda yer alamayacak.

AVRUPA'DA 298. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa kupalarında 298. kez sahne alacak.

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında çıktığı 297 müsabakanın 105'inden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 78 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Avrupa arenasında rakip fileleri 395 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 443 gole engel olamadı.

"KUPA 2"DE 88. RANDEVU

Galatasaray, Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 88. kez mücadele edecek.

UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 87 maça çıkan sarı-kırmızılılar, 35 galibiyet, 28 beraberlik ve 24 yenilgi yaşadı.