BÜLENT TİMURLENK: Kerem ve Berkan başta olmak üzere çok iyi mücadele eden, Marcao ve Nelsson ile yine sağlam duran ama Beşiktaş derbisinde olduğu gibi yine arka direkte gol yiyip, tabelayı 1'den öteye götüremeyen bir Galatasaray izledik. Bu takımın geleceği var. Bir Terim takımı olmaları için de zamana ihtiyacı var.