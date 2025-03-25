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        Haberler Spor Basketbol Şampiyonlar Ligi Galatasaray - Manisa Basket: 104-81 (MAÇ SONUCU) - Galatasaray çeyrek finalde - Basketbol Haberleri

        Galatasaray - Manisa Basket: 104-81 (MAÇ SONUCU)

        Galatasaray, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu son maçında Manisa Basket'i 104-81 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.03.2025 - 22:34 Güncelleme: 25.03.2025 - 22:34
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        G.Saray, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalde!
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        Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu 6. ve son haftasında iki Türk takımını karşı karşıya getiren maçta Galatasaray, konuk ettiği Manisa Basket Divissa'yı 104-81 yenerek çeyrek finale yükseldi.

        Sarı-kırmızılı takım, grubu 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle tamamladı ve ikinci olarak bir üst tura çıktı. Organizasyona veda eden Manisa ekibi ise beşinci yenilgisini aldı.

        Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

        Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Nicolas Maestre (Fransa), Geert Jacobs (Belçika)

        Galatasaray: Blumbergs 8, Palmer 16, Wallace 11, Göksenin Köksal 4, Delgado 9, Young 4, Cummings 14, Samet Geyik 2, Izundu 15, Buğrahan Tuncer 3, Sadık Emir Kabaca 16, Yaman Alişan 2

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        Manisa Basket Divissa: Chiozza, Besson 16, Leon Apaydın 6, Thomas 5, White 25, Lual-Acuil 19, Cengizhan İvedi 3, Yunus Sonsırma 5, Mustafa Faruk Yerkazanoğlu 2

        1. Periyot: 33-21

        Devre: 50-46

        3. Periyot: 78-60

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