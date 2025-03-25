Galatasaray - Manisa Basket: 104-81 (MAÇ SONUCU)

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu 6. ve son haftasında iki Türk takımını karşı karşıya getiren maçta Galatasaray, konuk ettiği Manisa Basket Divissa'yı 104-81 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Sarı-kırmızılı takım, grubu 4 galibiyet, 2 mağlubiyetle tamamladı ve ikinci olarak bir üst tura çıktı. Organizasyona veda eden Manisa ekibi ise beşinci yenilgisini aldı.