        Galatasaray Manuel Ugarte'yle ilgileniyor - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray Manuel Ugarte'yle ilgileniyor

        Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray, gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Sarı Kırmızılılar, İngiliz ekibi Manchester United'ta forma giyen Manuel Ugarte'yi kadrosuna katmak istiyor. Kırmızı Şeytanlar'ın Uruguaylı futbolcu için 40 milyon Euro istediği öğrenildi.

        Giriş: 06.04.2026 - 16:07 Güncelleme:
        Galatasaray'da orta saha harekâtı!

        Galatasaray, gelecek sezonda orta saha mevkisini güçlendirmek adına şimdiden kolları sıvadı. Sarı Kırmızılılar, İngiliz ekibi Manchester United'ın orta sahası Manuel Ugarte''ye talip oldu.

        Caught Offside'da yer alan habere göre; Juventus'un da ilgilendiği Manuel Ugarte için sarı-kırmızılıların da girişimi bekleniyor.

        Haberde, Manchester United'ın 40 milyon Euro bonservis beklediği orta saha oyuncusu için Aston Villa ve Newcastle United'ın da ilgilendiği belirtildi.

        Manchester United forması altında bu sezon 23 maçta süre bulan Manuel Ugarte, 915 dakika sahada kaldı.

        Sarı-kırmızılılar, devre arası transfer döneminde de Ugarte'nin transferi için Manchester United ile görüşme sağlamıştı.

