        Galatasaray MCT Technic - Bahçeşehir Koleji: 82-72 (MAÇ SONUCU)

        Galatasaray MCT Technic - Bahçeşehir Koleji: 82-72 (MAÇ SONUCU)

        Galatasaray MCT Technic, Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında ağırladığı Bahçeşehir Koleji'ni 82-72 mağlup etti ve yeni hocası Pozzecco yönetiminde 2'de 2 yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2026 - 17:53 Güncelleme: 17.01.2026 - 17:57
        G.Saray, Pozzecco ile 2'de 2 yaptı!
        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Galatasaray MCT Technic, konuk ettiği Bahçeşehir Koleji'ni 82-72 yendi.

        Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

        Hakemler: Kaan Büyükçil, Ziya Özorhon, Murat Ciner

        Galatasaray MCT Technic: Robinson Jr. 16, Can Korkmaz 6, Palmer Jr. 19, Gillespie 10, White Jr. 4, McCollum 16, Meeks 4, Rıdvan Öncel, Petrucelli, Muhsin Yaşar 7

        Bahçeşehir Koleji: Mitchell 3, Flynn 13, İsmet Akpınar 3, Cavanaugh 12, Williams 10, Ford 9, Homesly 12, Furkan Haltalı 9, Ponitka, Göktuğ Baş 1

        1. Periyot: 20-18

        Devre: 39-39

        3. Periyot: 74-51

        Beş faulle çıkanlar: 37.53 Robinson (Galatasaray MCT Technic), 37.57 Mitchell (Bahçeşehir Koleji)

