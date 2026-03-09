Canlı
        Galatasaray MCT Technic, liderliğini sürdürmek istiyor - Basketbol Haberleri

        Galatasaray MCT Technic, liderliğini sürdürmek istiyor

        Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu beşinci maçında yarın İsrail'in Hapoel Netanel Holon ekibiyle Bulgaristan'da karşı karşıya gelecek. Grupta aldığı 3 galibiyet ve 1 mağlubiyet ile averajla lider olan Sarı Kırmızılılar, zirvedeki yerini kaybetmek istemiyor.

        Galatasaray, liderliğini sürdürmek istiyor!

        Şampiyonlar Ligi son 16 turu I Grubu beşinci maçında Galatasaray MCT Technic Erkek Basketbol Takımı, yarın İsrail ekibi Hapoel Netanel Holon ile Bulgaristan'da karşılaşacak.

        SamElyon Arena'da oynanacak mücadele saat 19.30'da başlayacak.

        Geride kalan haftalarda 3 galibiyet ve 1 yenilgi yaşayan sarı-kırmızılılar, grubunda averajla ilk sırada yer alıyor. Galatasaray, gruptaki son maçında konuk olduğu Fransa'nın Le Mans Sarthe Basket takımını deplasmanda 94-81 mağlup etti.

        İsrail temsilcisi ise 4 mağlubiyetle 4. ve son sırada bulunuyor.

        Grupta iki takım arasında oynanan ilk mücadelede Galatasaray MCT Technic, rakibini 86-81 yendi.

        İran'dan İsrail'e misilleme

        İran'ın İsrail'e misilleme olarak fırlattığı füzeler Kudüs semalarında görüntülendi. (AA)

