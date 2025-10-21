Habertürk
Habertürk
        Galatasaray MCT Technic - Würzburg Baskets: 89-83 (MAÇ SONUCU)

        Galatasaray MCT Technic - Würzburg Baskets: 89-83 (MAÇ SONUCU)

        FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray MCT Technic, E Grubu'ndaki üçüncü maçında evinde Alman ekibi Würzburg Baskets'i 89-83 mağlup etti. Grupta 3'te 3 yapan sarı-kırmızılılar, liderlik koltuğuna yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 22:21 Güncelleme: 21.10.2025 - 22:21
        Cimbom kazandı, zirveye çıktı!
        Galatasaray MCT Technic, FIBA Şampiyonlar Ligi E Grubu üçüncü hafta maçında Almanya'nın Würzburg Baskets ekibini 89-83 yendi.

        Sarı-kırmızılılar bu sonuçla gruptaki üçüncü maçından da galibiyetle ayrılırken, Alman ekibi ise ilk yenilgisini yaşadı.

        Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi

        Hakemler: Luis Castillo (İspanya), Martin Vulic (Hırvatistan), Ventsislav Velikov (Bulgaristan)

        Galatasaray MCT Technic: Robinson 12, Cummings 18, Palmer 24, Gillespie 4, White 10, Can Korkmaz 3, Meeks 4, Rıdvan Öncel 3, Bishop 7, Buğrahan Tuncer 4, Muhsin Yaşar

        Würzburg Baskets: Mintz 8, Ivey 8, Skladanowski 6, Stove 11, Edigin 8, Carr 20, Thompson 12, Pjanic 2, Muenkat 8

        1. Periyot: 24-16

        Devre: 44-40

        3. Periyot: 69-64

