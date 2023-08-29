Galatasaray - Molde maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Okan Buruk'un muhtemel 11'i
Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Galatasaray bu akşam Norveç ekibi Molde'yi ağırlayacak. İlk maçı deplasmanda 3-2 kazanan sarı kırmızılılar, rakibini elemeyi başardığı takdirde 2019-2020 sezonundan sonra ilk kez Devler Ligi'ne adımını atacak ve çok önemli bir gelirin sahibi olacak. Galatasaray - Molde maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte tüm detaylar...
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında Galatasaray, Norveç'in Molde ekibini konuk edecek.
RAMS Park'ta oynanacak müsabaka, saat 22.00'de başlayacak. Mücadele EXXEN platformundan yayınlanacak.
Karşılaşmayı Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Marciniak'ın yardımcıları Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik olacak.
Süper Lig'de geçen sezon şampiyon olmasına rağmen ülke puanından dolayı UEFA Şampiyonlar Ligi'ne ikinci eleme turundan başlayan Galatasaray, bu turda Litvanya'nın Zalgiris, üçüncü eleme turunda da Slovenya'nın Olimpija Ljubljana ekibini eleyerek play-off turuna çıktı.
Sarı-kırmızılı takım, play-off turunda eşleştiği Molde ile deplasmanda oynadığı ilk maçı 3-2 kazandı. Galatasaray, rakibi ile yapacağı rövanş maçında da istediği sonucu alarak "Devler Ligi"nde adını gruplara yazdırmaya çalışacak.
YOLUNA NAMAĞLUP DEVAM EDİYOR
Galatasaray, bu sezon yaptığı 7 resmi müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.
Sarı-kırmızılı ekip, 2'si Trendyol Süper Lig, 5'i UEFA Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere sahaya çıktığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik yaşadı.
Galatasaray, söz konusu müsabakalarda 12 gol atarken kalesinde sadece 4 gol gördü.
EKSİKLER
Galatasaray'da cezası sona eren Torreira maç kadrosunda yer alabilecek. Zaha ve Ziyech ise UEFA listesinde olmadıkları için bu karşılaşmada sahaya çıkamayacak.
İŞTE OKAN BURUK'UN MUHTEMEL 11'İ
Fernando Muslera
Sacha Boey
Viktor Nelsson
Abdülkerim Bardakcı
Angelino
Lucas Torreira
Sergio Oliveira
Tete
Dries Mertens