Galatasaray Molde play-off rövanş maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS Molde yayıncı kanalı! GS muhtemel 11 - Galatasaray Haberleri

Galatasaray Molde play-off rövanş maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? GS Molde yayıncı kanalı! GS muhtemel 11 - Galatasaray Haberleri

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, play-off rövanş maçında Molde ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Zalgiris Vilnius ve Olimpija Ljubjana gibi takımları eleyerek play-offlara kalan Cimbom, deplasmanda 3-2 mağlup ettiği Molde'yi de turnuvanın dışına itmesi halinde devler ligi gruplarına adını yazdıracak. İşte, Galatasaray Molde maçı saati, yayıncı kanalı ve sarı kırmızılıların muhtemel 11'i hakkında bilgiler...

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GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?

Eşleşmenin ilk maçını 3-2 kazanmayı başaran Galatasaray, sahasında konuk edeceği Molde'yi mağlup etmesi ya da berabere kalması halinde adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.

Sarı kırmızılı temsilcimiz, rakibine tek farklı mağlup olması halinde uzatmalara gidilecek. Molde'nin 2 ya da daha farklı galibiyetlerinde ise tur atlayan taraf Norveç ekibi olacak.