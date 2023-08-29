Galatasaray Molde play-off rövanş maçı saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Galatasaray Molde rövanş maçı için nefesler tutulmuş durumda. UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci mücadelesine sahne olacak zorlu karşılaşmada temsilcimiz Galatasaray; rakibini mağlup etmesi ya da berabere kalması halinde gruplara kalmayı başaracak. İşte, sarı kırmızılı taraftarların büyük bir merakla beklediği karşılaşma hakkında detaylar...
Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, play-off rövanş maçında Molde ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Zalgiris Vilnius ve Olimpija Ljubjana gibi takımları eleyerek play-offlara kalan Cimbom, deplasmanda 3-2 mağlup ettiği Molde'yi de turnuvanın dışına itmesi halinde devler ligi gruplarına adını yazdıracak. İşte, Galatasaray Molde maçı saati, yayıncı kanalı ve sarı kırmızılıların muhtemel 11'i hakkında bilgiler...
MOLDE GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş mücadelesine sahne olacak Galatasaray Molde maçı, 29 Ağustos Salı günü TSİ 22:00'de oynanacak.
Zorlu karşılaşma dijital medya kuruluşu Exxen'den canlı yayınlanacak.
GALATASARAY NASIL TUR ATLAR?
Eşleşmenin ilk maçını 3-2 kazanmayı başaran Galatasaray, sahasında konuk edeceği Molde'yi mağlup etmesi ya da berabere kalması halinde adını Şampiyonlar Ligi'ne yazdıracak.
Sarı kırmızılı temsilcimiz, rakibine tek farklı mağlup olması halinde uzatmalara gidilecek. Molde'nin 2 ya da daha farklı galibiyetlerinde ise tur atlayan taraf Norveç ekibi olacak.
GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Kerem, Torreira, Olivieira, Barış Alper, Mertens, Icardi.
GALATASARAY MOLDE BİLETLERİ NE ZAMAN ÇIKACAK?
Galatasaray Molde Şampiyonlar Ligi play-off rövanş maçının biletleri geçtiğimiz gün itibariyle satışa sunuldu.