UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. hafta heyecanı için geri sayım başladı. Söz konusu haftada evinde Manchester United ile kozlarını paylaşacak temsilcimiz Galatasaray, son 16 turuna kalma adına mücadele edecek. İşte, 29 Kasım Çarşamba günü oynanacak karşılaşma öncesi sarı kırmızılıların gruptan çıkma ihtimalleri...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ A GRUBU PUAN DURUMU 1- Bayern Münih / 12 Puan ve +5 Av. (Gruptan lider olarak çıkmayı garantiledi) 2- Kopenhag / 4 Puan ve -1 Av. 3- Galatasaray / 4 Puan ve -2 Av. 4- Manchester United / 3 Puan ve -2 Av.

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GALATASARAY GRUPTAN NASIL ÇIKAR?



4 puan ve -2 averaj ile 4. hafta sonunda grubunda 3. sırada yer alan Galatasaray, 5. hafta mücadelesinde evinde İngiliz devi Manchester United'ı konuk edecek. Rakibini mağlup etmesi halinde büyük bir avantaj yakalayacak olan sarı kırmızılı temsilcimiz, Kopenhag'ın Bayern Münih karşısında puan kaybetmesini bekleyecek ve gruptaki son maçı olan Kopenhag deplasmanından da puan alması halinde adını son 16 turuna yazdıran taraf olacak.