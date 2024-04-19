Galatasaray, Pendikspor maçının hazırlıklarına devam etti

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki idman, futbolcuların üç grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın son bölümünde ise savunma ve hücum çalışması yapıldı.

Galatasaray, yarın saat 18.00’de gerçekleştireceği idmanla Pendikspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak.