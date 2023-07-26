Galatasaray'ın transfer listesindeki Fred için bonservisi açıklandı! 20 milyon pound... - GS haberleri - Galatasaray Haberleri

Galatasaray'ın transfer listesindeki Fred için bonservisi açıklandı! 20 milyon pound... - GS haberleri - Galatasaray Haberleri

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Galatasaray'ın Fred için Manchester United'a 5 milyon Euro teklif yaptığı gündeme gelirken, Kırmızı Şeytanlar'ında yıldız futbolcu için istediği bonservis bedeli belli oldu.