Galatasaray peşindeydi: Fred'in bonservis bedeli belli oldu!
Orta saha transferini bitirmek isteyen Galatasaray'da Brezilyalı yıldız Fred gündeme gelmişti. Manchester United'ın yıldız oyuncu için istediği bonservis ücreti belli oldu. İşte detaylar...
Orta saha transferini bir an önce bitirmek isteyen Galatasaray'da gündeme Manchester United forması giyen Fred geldi.
Listenin ilk sırasında yer alan Leandro Paredes'in yanıtını uzun süredir bekleyen Cimbom, Fred için Manchester United'ın kapısını çaldı.
Galatasaray'ın Fred için Manchester United'a 5 milyon Euro teklif yaptığı gündeme gelirken, Kırmızı Şeytanlar'ında yıldız futbolcu için istediği bonservis bedeli belli oldu.
20 MİLYON POUND
Telegraph'ın haberine göre; Manchester United, Fred'in satışından 20 milyon pound elde etmek istiyor.
İngiliz ekibi 2018 yılında Fred'i Ukrayna'nın köklü kulübü Shakhtar Donetsk'ten 59 milyon Euro'ya transfer etmişti.
Sözleşmesinin son yılına giren Brezilyalı orta saha 5 senelik Manchester United serüveninde 213 maça çıktı ve 14 gol, 19 asistlik skor katkısı verdi.