ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... PORTO - GALATASARAY MAÇININ CANLI ANLATIMI HTSPOR ARENA'DA...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki ikinci maçında deplasmanda Portekiz'in Porto takımıyla karşılaşıyor.

D Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını 3-0 yenen Galatasaray, ilk haftayı lider geçti. Porto ise ilk maçına Almanya deplasmanında çıktı. Mavi-beyazlı takım, Schalke 04 ile 1-1 berabere kaldı. Grubun diğer maçında Lokomotiv Moskova ile Schalke 04, Moskova'da karşılaşıyor.

PORTO: 0 - GALATASARAY: 0

(İlk yarı oynanıyor)

STAT: Dragao Stadı

HAKEM: Michael Oliver (İngiltere)

SAAT: 22.00

YAYIN: beIN Sports 1

CEZALI: Badou Ndiaye

SAKATLAR: Riechedly Bazoer, Vincent Aboubakar (Porto) Emre Akbaba, Selçuk İnan (Galatasaray)



PORTO: Casillas, Maxi Pereira, Felipe, Militao, Alex Telles, Danilo, Herrera, Otavio, Corona, Marega, Brahimi

TEKNİK DİREKTÖR: Sergio Conceicao

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar Aziz, Nagatomo, Donk, Fernando, Belhanda, Onyekuru, Rodrigues, Sinan Gümüş

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

D GRUBU PUAN DURUMU

Takım O G B M A Y Av. P 1- Galatasaray 1 1 0 0 3 0 3 3 2- Porto 1 0 1 0 1 1 0 1 3- Schalke 04 1 0 1 0 1 1 0 1 4- Lokomotiv Moskova 1 0 0 1 0 3 -3 0

CİMBOM DEPLASMANDA KAYIP

Galatasaray, Avrupa kupalarındaki deplasman maçlarında kötü bir performans ortaya koydu. UEFA organizasyonları macerasına 1956-1957 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası'ndaki Dinamo Bükreş maçıyla başlayan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 272 Avrupa kupası müsabakasına çıktı.

Farklı kulvarlarda önemli başarılar elde eden Galatasaray, deplasman maçlarında genel performansının uzağında kaldı. Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyon Kulüpler Kupası, Kupa Galipleri Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 136 deplasman maçında mücadele etti. Galatasaray, bu maçlarda 32 galibiyet ve 28 beraberlik alırken, 76 maçtan mağlubiyetle ayrıldı. Bu maçlarda rakip fileleri 150 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 249 gole engel olamadı.

DEVLER LİGİ

Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 52 deplasman maçına çıktı. Sarı-kırmızılı ekip, bu kulvarda yaptığı 52 dış saha maçında yalnızca 5 galibiyet alabilirken, 10 müsabakadan beraberlikle 37 müsabakadan ise mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, deplasman maçlarında attığı 43 gole karşılık kalesinde 108 gol gördü.

RAKİP SAHADA GALİBİYETE HASRET

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı son 11 deplasman müsabakasında galip gelemedi. Şampiyonlar Ligi'ndeki son deplasman galibiyetini 2012-2013 sezonu ikinci turunda Almanya'nın Schalke 04 takımına karşı 3-2'lik skorla alan Galatasaray, sonrasındaki 11 maçta 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, bu periyottaki dış sahada maçlarında 8 gol kaydederken, kalesinde 28 golü önleyemedi.

PORTEKİZ'DE İYİ PERFORMANS

Galatasaray, Porto müsabakası öncesi Portekiz'de oynadığı Avrupa kupası maçlarında iyi performans sergiledi. Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'da Portekiz temsilcileriyle deplasmanda 3 maça çıkarken, bu karşılaşmaların 2'sini kazanıp, 1'ini kaybetti. Galatasaray, 2008-2009 sezonu UEFA Kupası'nda Benfica'yı 2-0, 2012-2013 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Braga'yı 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, 2015-2016 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile deplasmanda oynadığı maçı ise 2-1 kaybetti.

BİR BAKIŞTA PORTO

> Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda karşılaşacağı Portekiz temsilcisi, 27. sezonu oynanan organizasyonun grup aşamasında 23. kez mücadele ediyor.

> Porto, Avrupa'nın 1 numaralı kupasında 187 maça çıkarken 79 galibiyet, 49 beraberlik ve 59 yenilgi yaşadı.

> Portekiz temsilcisi, tarihinde 7'si uluslararası organizasyonlarda olmak üzere toplam 73 kupa kazandı.

> Mavi-beyazlı ekibin kadrosunda bulunan Alex Telles, Vincent Aboubakar ve Fabiano Riberio daha önce Türkiye'de top koşturdu.

> Galatasaray'ın Brezilyalı futbolcuları Fernando Reges ve Maicon Roque eski takımlarına karşı oynayacak.

> Porto'nun takım değeri 239 milyon euro olarak gösteriliyor. Portekiz temsilcisinin en yüksek piyasa değerine sahip oyuncusu 26 milyon euro ile Yacine Brahimi oldu.

TÜRK VE PORTEKİZ TAKIMLARI...

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda yarın deplasmanda Porto ile yapacağı maç, Türk ve Portekiz temsilcilerinin 49. randevusu olacak. İki ülke takımları arasında daha önce oynanan 48 maçın 14'ünü Türk, 21'ini Portekiz ekipleri kazandı, 13 karşılaşma ise berabere sonuçlandı.

GALATASARAY 5 MAÇ YAPTI

Avrupa kupalarında Portekiz ekipleriyle daha önce 3 kez eşleşen Galatasaray, rakipleriyle 5 karşılaşma oynadı. Portekiz takımlarıyla oynadığı maçların 3'ünü kazanan sarı-kırmızılı ekip, 2'sini kaybetti. Galatasaray, bu maçlarda attığı 7 gole karşılık kalesindeki 6 gole engel olamadı.

İlk olarak 2008-2009 sezonunda UEFA Kupası'nda statü gereği gruplarda tek maç üzerinden Benfica ile karşılaşan Galatasaray, deplasmandaki müsabakayı 2-0 kazandı.

Daha sonra 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Braga ile eşleşen Galatasaray, sahasındaki maçı 2-0 kaybederken deplasmandan 2-1 galibiyetle döndü. 2015-2016 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile eşleşen sarı-kırmızılılar, sahasındaki maçı 2-1'lik skorla kazandı, deplasmanda ise aynı skorla mağlup oldu.

PORTO'NUN 11. RANDEVUSU

Porto, daha önce Türk takımlarıyla 10 maçta karşı karşıya geldi. Bir Türk ekibiyle ilk olarak 2002-2003 sezonunda UEFA Kupası 4. turunda Denizlispor ile eşleşen Porto, 6-1 ve 2-2'lik skorların ardından tur atladı.

Portekiz temsilcisi, daha sonra Beşiktaş ile 6, Fenerbahçe ile 2 maçta karşılaştı. Porto, farklı sezonlarda Beşiktaş karşısında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Portekiz ekibi, Fenerbahçe'yi de 2 maçta mağlup etti.

GALATASARAY PORTO İLE İLK KEZ

Galatasaray ile Porto, ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya gelecek. Türk ve Portekiz takımlarının karşı karşıya geldiği 48 müsabakada Galatasaray ile Porto hiç birbirine rakip olmadı.

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